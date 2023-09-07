Suna Anne Dayanışma Mutfağı Projesi ile Mağusa’daki tüm ihtiyaçlılara ulaşmak amaçlanıyor

Gazimağusa Belediyesi ve Samtay Vakfı (Suna ve Ata Atun Mağusa Tarihini Araştırma Vakfı) bünyesinde imzalanan protokol ile 1 Eylül itibariyle faaliyete geçen Suna Anne Dayanışma Mutfağı, elbirliği ile Gazimağusa’da yaşayan ve ihtiyaçlı olan kimseler için, Gazimağusa Belediyesi Sosyal Destek Hizmet Birimi’nin desteğiyle evlere yemek dağıtımına başladı.

İlk günden itibaren hem ihtiyaçlı kişiler hem de halk tarafından oldukça olumlu geri dönüşler alan Suna Anne Dayanışma Mutfağı’nda Samtay Vakfı Müdürü Lütfiye Seçkin ve Danışman Özgür Gezmiş, Gazimağusa Belediyesi Proje Sorumluları Fatma Kaygan ve Zeynep Atalay, Gazimağusa Belediyesi Sosyal Destek Hizmet Birimi Amiri Simge Okburan, Gazimağusa Belediyesi Sosyal Destek Hizmet Birimi personeli Suna Aygün, Gazimağusa Belediyesi Meclis Üyesi Şükrü Demirbaş ve projeye gönüllü destek sunan Halide Dolakay süreç ile ilgili tüm ayrıntıların en verimli bir şekilde hayata geçirilebilmesi adına toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda bölgede ihtiyaç sahibi olan herkese ulaşabilmek adına uygulanacak adımlar ve sürecin en verimli bir şekilde ilerlemesi adına yapılacaklar konuşuldu.

Mevlit, kurban, adak, yiyecek/içecek malzemelerinin bağışı veya nakdi yardım yapmak isteyen tüm vatandaşlara kapısı açık olan Suna Anne Dayanışma Mutfağı, ileriki süreçte ihtiyaçlılara daha çok katkı sağlamak için bölge halkının desteğini bekliyor.

Suna Anne Dayanışma Mutfağı’na destek olmak isteyenler, aşağıda paylaşılan ilgili hesaba bağışlarını iletebilir:

IBAN numarası: TR17 0001 0008 6189 3698 5350 07

Hesap Adı: Suna ve Ata Atun Mağusa Tarihini Araştırma ve Yazın Vakfı

Banka Bilgileri: Ziraat Bankası