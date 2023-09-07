Dünya Temizlik Günü kapsamında 16 Eylül’de Lefkoşa’da etkinlik düzenlenecek - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Perşembe, Eylül 7, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Kıbrıs

Dünya Temizlik Günü kapsamında 16 Eylül’de Lefkoşa’da etkinlik düzenlenecek

Hasan Düzgün
Hasan Düzgün
posted on

Dünya Temizlik Günü kapsamında 16 Eylül’de Lefkoşa’da iki toplumlu etkinlik düzenlenecek. Etkinlik kapsamında Lefkoşa Surlariçi’nde kalan tüm alan temizlenecek.

Küresel bir organizasyon olan “Let’s Do It! World” tarafından koordine edilen etkinlik, 191 ülkede 70 milyondan fazla gönüllü ile gerçekleşecek.


Açıklamaya göre Lefkoşa’da türünün tek örneği olarak iki toplumlu bir temizlik çalışması yapılacak.

Let’s Do It! Lefkoşa, Let’s Do It! Kıbrıs, Yeşil Barış Hareketi ve ABD’nin Güney  Kıbrıs Büyükelçiliği tarafından düzenlenen etkinliğe katılım için kayıt yaptırmak gerekmeyecek ancak katılımcıların 13 Eylül’den önce organizatörden biriyle temasa geçmeleri önerildi.

Katılımcıların rahat ayakkabılar giymesi ve yanlarında bir şapka ve su şişesi getirmesi de tavsiye edildi.

Etkinliğin Güney’de Phaneromeni Kilisesi’nde, Kuzey’de Büyük Han’da saat 09.00’da başlayacağı ve saat 11.00’de Home for Cooperation’da sona ereceği ifade edildi. Katılımcılara ücretsiz içecek ve atıştırmalıklar sağlanacağı belirtildi.

Katılımcıların detaylı bilgi için Feriha Tel’e (+90 (542) 867 12 00 / [email protected]), Vijdan Şengör’e (+90 (533) 867 46 22), Marios Epaminondas’e (+357 99 35 19 74 / [email protected]) ve Ιleana Nicholson’a (+357 99 58 26 16 / [email protected]) ulaşabileceği dile getirildi.

Tepki göster
Bayıldım
0
Bayıldım
Huzurlu
0
Huzurlu
Hahaha
0
Hahaha
Üzüldüm
0
Üzüldüm
Hayran Kaldım
0
Hayran Kaldım
Facia
0
Facia
0 Shares
×

Share this post!

Tags:dünya temizlik günüLefkoşaLefkosa SurlariçiLet's Do It! World
Web tasarım ve geliştirme : Baba Bilgisayar