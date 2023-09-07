“Kötülüğün kaynağı” part time personel

Binlerce Kıbrıslı Türk, Kıbrıslı Rum ve yabancı vatandaşın kuyruklarda saatlerce beklediği Ay.Demet sınır kapısının, “eziyet ve çile” kapısı haline dönüştüğü belirtildi.

Politis gazetesi “Barikat: Yeni Gecikmelerle Geçişleri Engelliyorlar-Ay.Demet’te Maksatlı Eziyetten Bahseden Vatandaşların Öfkesi ve Protestoları” başlıklı haberinde, Ay.Demet sınır kapısında yaşanan sıkıntılara yer verdi.

Gazete vatandaşların, kuzeye ve kuzeyden güneye yönelik geçişlerde saatlerce kuyrukta beklemesi nedeniyle öfkeli olduğunu, sorunların çözümlenmesi yerine sürekli yenilerinin çıktığı yönünde de şikayetlerde bulunarak, kasıttan bahsettiklerini yazdı.

Habere göre bazı vatandaşlar ise yaşanan eziyeti, akaryakıt almak için kuzeye geçilmesini önlemek amacıyla hükümetin bir çabası olarak nitelendiriyor.

Gazete kendi elde ettiği bilgilere dayanarak, “kötülüğün kaynağının”, geçişler sırasında verileri (kimlik kartı, pasaport) kontrolü ile yükümlü olan Nüfus ve Muhaceret Dairesi’nin kadrolu personel yerine, yaklaşık bir ay önce istihdam ettiği part time personel yerleştirmesi olduğunu belirtti.

Kadrolu personelin, Nüfus ve Muhaceret Dairesi tarafından eksiklik gözlemlenen yerlere nakledildiğini belirten gazete, yine yapılan şikayetlere bağlı olarak part time çalışanların bir aylık eğitimin ardından bu görevlere aktarıldığını yazdı.

Bunlardan bazılarının, ya bilgisayar bilmediğini, ya da çok az bildiğini, buna bağlı olarak da sınır kapılarındaki hizmetlerin etkilendiğini yazan gazete, bazı kişilerin güvenlik konusunu da gündeme getirerek bu görevin tecrübeli personel gerektirdiğinden söz ettiğini belirtti.

Habere göre, sınır kapısında yaşanan sıkıntılar gün boyu devam ederken part time personelin yalnız kaldığı akşam saatlerinde ise bu durum daha da kötüleşiyor.

Geçiş için kuyrukta bekleyen, isminin baş harfleri A.E. olan kişi gazeteye yaptığı açıklamada, durum ile alakalı olarak “sabrın taştığını” , halka eziyet çektirildiğini, kuzeye geçmek için 40 dakikaya ihtiyaç duyulmaması gerektiğini belirtti.

İsmi belirtilmeyen bir başka vatandaş, bunun halkın kuzeye geçmesinin önlenmesi için hükümet tarafından yöntemli bir şekilde yapıldığını söyledi.

Üçüncü bir vatandaş ise sorunun, eylül ayı başı itibarıyla arttığını söyledi. Personel değişikliği nedeniyle bu sorunun yaşandığını kendisine söylemeleri üzerine ise aynı vatandaş, bu gecikmenin olmaması için yeni çalışanların adaptasyonun aşamalı bir şekilde yapılması gerektiğine dikkati çekti.

Rum İçişleri Bakanlığından bir yetkili gazeteye yaptığı açıklamada, bir önceki hükümetin bakanlar kurulunun 8/6/2022 tarihli kararının ardından Nüfus ve Muhaceret Dairesi’nin, sınır kapılarına part time personel yerleştirme sürecini ileriye götürdüğünü belirtti.

Kararın, bu yıl da hayata geçirildiğini belirten İçişleri Bakanlığı yetkilisi, 3/7/2023 tarihinden itibaren Derinya sınır kapısına, 1/9/2023 itibarıyla Lefkoşa bölgesindeki sınır kapılarına part time personel yerleştirildiğini ifade etti.

Aynı kaynak, yeni personelin sınır kapılarına yerleştirilmesinden önce eğitimden geçtiklerini, bu personelin, yerinde eğitim ve destek için de önceki personelle paralel çalıştığını söyledi.

Aynı kaynak açıklamasında , artan geçişler nedeniyle zaman zaman sorun çıkan sınır kapılarında, mevcut personelin artırıldığını, ayrıca durumun sürekli değerlendirildiğini ifade etti.

Gazete haberinde, bir önceki hükümet döneminde part time personel alım sürecine ilişkin bilgilere de yer verdi.