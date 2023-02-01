SÜİB, çiğ süte yapılan zammın süt ürünlerine yüzde 20-25 oranla yansıyacağını açıkladı - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Çarşamba, Şubat 1, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
KıbrısManşet

SÜİB, çiğ süte yapılan zammın süt ürünlerine yüzde 20-25 oranla yansıyacağını açıkladı

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
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SÜİB, çiğ süte yapılan zammın süt ürünlerine yüzde 20-25 oranla yansıyacağını açıkladı

Süt Ürünleri İmalatçıları Birliği (SÜİB), çiğ süte yapılan zamma itirazlarına karşı Başbakanlık ve Tarım Bakanlığı’ndan olumlu yanıt alamadıklarını belirterek bu zammın tüm süt ürünlerine yüzde 20-25 oranla yansıyacağının öngörüldüğünü açıkladı.

SÜİB yönetimi imzasıyla yapılan yazılı açıklamada, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nın 15 Ocak’ta tek taraflı aldığı belirtilen çiğ süt zammı kararına karşı Bakanlık ve Başbakanlık nezdinde yaptıkları tüm itirazlara ve girişimlere rağmen olumlu bir yanıt alınamadığı kaydedildi.


Açıklamada, “Kamuoyuna üzülerek beyan etmek isteriz ki; bu zammın tüm süt ürünlerine yüzde 20-25 civarında bir oranla yansıyacağı öngörülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.

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Tags:KKTCSÜİBsützam
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