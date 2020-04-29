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Sucuoğlu: Kriz döneminde çalışanlarına sahip çıkanları takdirle izliyoruz

29 Nisan 2020
Faiz Sucuoğlu
Sinan Bağdatlı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, kriz döneminde KKTC’de kendi çalışanına sahip çıkan işletmeleri takdirle izlediklerini belirterek “Ak koyun, kara koyun görülüyor, bunları not ediyoruz” dedi.

Bakanlığından verilen bilgiye göre, Sucuoğlu, Bafra bölgesinde faaliyet gösteren Concorde Hotel temsilcilerini kabul etti.

Turizm ve otelcilik sektörünün Covid 19 salgını nedeniyle içinde bulunduğu durumla ilgili görüş alışverişinde bulunulan kabulde, Concorde şirket temsilcisi Sinan Bağdatlı, küresel salgın Covid 19 ile mücadelede hükümetin gayretini kutladı.

Bafra gibi zor bir bölgede Kıbrıs’a turizm adına hizmet verdiklerini ve şu an büyük kayıpları olduğunu anlatan Bağdatlı, ancak bu zor koşullar altında insan ve çevre odaklı yapılarıyla çalışanlarının durumdan asgari etkilenmesi için azami katkı koymaya çalıştıklarını anlattı.

13 Mart itibari ile hotelin kapanmasına rağmen, çalışanların Mart ayı maaşlarının tam ödendiğini vurgulayan Bağdatlı, şu an lojmanlarda kalan 300 çalışanın sabah, öğle ve akşam yemekleri dahil her türlü ihtiyaçlarının karşılanmakta olduğunu kaydetti. Bağdatlı, Nisan ayında yine çalışanlara maddi katkı yapılacağını ve yalnız bırakılmayacaklarını ifade etti.

Sucuoğlu

 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu da, bu kriz döneminde KKTC’de kendi çalışanına sahip çıkan işletmeleri takdirle izlediklerini belirterek,  Concorde Hotel’in de çalışanlarını bu kritik dönemde yalnız bırakmayarak sahip çıkmasının örnek bir davranış olduğunu söyledi.

Sucuoğlu “Çalışan çalıştığı şirkete yıllarca hizmet verir. Böyle dönemler ise şirketlerin çalışanlarına sahip çıkma dönemidir. Birçok işletme bu konuda hassasiyetlerini en üst düzeyde tutarken, maalesef az da olsa bizi çok üzen işletmeler olmuştur” ifadelerini kullandı.

“Ak koyun kara koyun görülüyor”

 

“Ak koyun, kara koyun görülüyor bunları not ediyoruz” diyen Sucuoğlu, “bundan sonraki süreç Korona öncesi ve sonrası olmak üzere bu konularda da farklı olacak” diye devam etti.

Sucuoğlu, başarılı şekilde yürütülen kriz sürecinde, hem sağlık hem de ekonomik anlamda atılan adımların meyvelerinin alınması ve krizden en az zararla çıkılması yönünde umudunu ortaya koydu.

Bakan Sucuoğlu, bu süreçte çalışanlarını yalnız bırakmayarak devlete sahip çıktıkları için Concorde Hotel yönetimini tebrik etti ve Concorde şirket temsilcisi Sinan Bağdatlı’ya teşekkür belgesi takdim etti.



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