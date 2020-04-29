Üçüncü ülke vatandaşlarının hatlarına 2 GB internet yüklendi

KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ile Kuzey Kıbrıs Turkcell ve Telsim işbirliği ile ülkemizde kalan ve ülkelerine dönemeyen kayıtlı tüm 3. ülke vatandaşı yabancı işçilerin, bu süreçte aileleri ile iletişim kurup hasret giderebilmeleri adına kayıtlı telefonlarına karşılıksız 2 GB internet yüklemesi yapılıyor.

K.T. İnşaat Müteahhitleri Birliği ve İnşaat Encümeni ile yapılan çalışma sonucunda hazırlanan işçi listesine Bakanlık işbirliği ile Kuzey Kıbrıs Turkcell ve Telsim şirketleri tarafından 2 GB internet yüklemesi yapılacak.

Yüklemeler 1 Mayıs tarihinde başlayacak ve bu yükleme karşılığında herhangi bir ücret talep edilmeyecek. Bu uygulama ile işçilerin en azından aileleri ile görüşüp, içinde bulunduğumuz süreci daha rahat atlatmaları amaçlanıyor.