KıbrısSağlık

Basın çalışanlarına Kovid-19 testlerine BRTK’da başlanacak

29 Nisan 2020
Kovid-19 testi

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Çalışanları Sendikası (Bay-Sen), çalışan ve risk altında bulunan basın emekçilerine yapılacak Kovid-19 testlerine, BRTK’da başlanacağını belirtti.

Bay-Sen Başkanı İbrahim Kanat yazılı açıklamasında, Kovid-19 testlerinin ilk aşamasının yarın sabah saat  09:30’da Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Sitesi’nde BRTK çalışanlarına ve Kanal T personeline yapılacağını ifade etti.

Kanat, testlerin ikinci etabının  ise önümüzdeki hafta içi Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği Lokali’nde yapılacağını duyurdu.

Kanat, Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği, Basın-Sen, Dış Basın Birliği, Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği, Dev-iş, KKTC Haber Kameramanları Derneği ve  Bay-Sen’in  bu yöndeki talebine duyarlılık göstererek olumlu yanıt veren Sağlık Bakanı Ali Pilli’ye  teşekkür ettiklerini da kaydetti.



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