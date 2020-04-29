Basın çalışanlarına Kovid-19 testlerine BRTK’da başlanacak

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Çalışanları Sendikası (Bay-Sen), çalışan ve risk altında bulunan basın emekçilerine yapılacak Kovid-19 testlerine, BRTK’da başlanacağını belirtti.

Bay-Sen Başkanı İbrahim Kanat yazılı açıklamasında, Kovid-19 testlerinin ilk aşamasının yarın sabah saat 09:30’da Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Sitesi’nde BRTK çalışanlarına ve Kanal T personeline yapılacağını ifade etti.

Kanat, testlerin ikinci etabının ise önümüzdeki hafta içi Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği Lokali’nde yapılacağını duyurdu.

Kanat, Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği, Basın-Sen, Dış Basın Birliği, Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği, Dev-iş, KKTC Haber Kameramanları Derneği ve Bay-Sen’in bu yöndeki talebine duyarlılık göstererek olumlu yanıt veren Sağlık Bakanı Ali Pilli’ye teşekkür ettiklerini da kaydetti.