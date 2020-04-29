Kalkınma Bankası kredilerde kefil kriterlerini yeniden düzenledi

Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Akmercan, Bankanın işletmelere yönelik kredi paketlerinde kefil kriterleri ile ilgili ekstra esneklik sağlayabilecek bir düzenleme yaptıklarını açıkladı.

Akmercan yazılı açıklamasında, ayrıca, hükümetin aldığı karar paralelinde kurumdan halen kredi kullanmış ve ödemelerini düzenli yapan işletmelerin 30 Haziran 2020 tarihine kadar olan tüm taksitlerini 3’er ay ileriye öteleyerek kredi vadelerine de 3’er aylık ek süre vererek bu sıkıntılı dönemde işletmelere destek olma kararı alındığını vurguladı.

Bankanın 27 yıldır çeşitli sektörlerinin kalkınması, gelişmesi ve iyileştirilmesi için uygun faizli, uzun vadeli kredi sağlamak suretiyle ülke ekonomisinin sürdürülebilir kalkınmasına katkı koyduğunu belirten Akmercan, KKTC Kalkınma Bankası’nın yıllardır uzman kadroları ile birçok yatırım gerçekleşmesine ve başta turizm ve sanayi olmak üzere eğitim, sağlık ve son yıllarda yenilenebilir enerji yatırımlarına verdiği finansman desteğiyle işletmelerin hizmet ve ürün kapasitelerinin artırılmasına, istihdam sağlanmasına ve rekabet güçlerini artırmalarına katkı sağladığını kaydetti.

Akmercan, Kalkınma Bankası’nın ekonomik krizlerin yaşandığı, ekonominin daraldığı ve işletmelerin zorlandığı dönemlerde sağladığı uzun vadeli ve düşük faizli kredilerle ekonominin çarklarının tekrardan dönmesi ve toparlanarak normal akışına dönebilmesi için destek sağlamakta olduğunu belirtti.

“Kredilere başvurular online yapılıyor”

Covid-19 pademisinin KKTC ekonomisi üzerindeki etkilerini azaltıp, üretim ve istihdamın devamlılığının sağlanabilmesi için Bakanlar Kurulu’nun açıkladığı ekonomik tedbirler kapsamında Kalkınma Bankası’nın da hükümet ile yakın işbirliği içerisinde süratle yeni kredi paketleri açıklandığını vurgulayan Akmercan, toplum ve kurum çalışanlarını da risk altında bırakmamak amacıyla tüm müracaat ve değerlendirmeleri online olarak yürütecek altyapının kısa sürede oluşturulduğunu kaydetti.

“Talep edilecek evraklar sadeleştirildi”

Akmerca, Bankanın, kaynağı en etkin ve verimli şekilde işletmeler aracılığıyla ekonomiye kanalize edebilme çabası içerisinde, talep edilecek evrakların ve kriterlerin gözden geçirerek sadeleştirdiğini ve müracaatların süratli şekilde sonuçlanabilmesi ve işletmeler tarafından kolay erişilebilir olmasının sağlandığını vurguladı.

“Kefil kriterlerinde esneklik sağlandı”

Bu süreçte gerek hükümetin gerekse işverenlerin ve halkın en duyarlı olduğu konuların başında gelen mevcut çalışanların işlerini kaybetmeden işe devam edebilmelerine yönelik olarak hazırlanan kredi paketleri ile ilgili olarak özellikle şahıs kefaleti ile kredi kullanacak olan işletmeler için dile getirilen sıkıntıları dikkate aldıklarını belirten Akmercan, Banka Yönetim Kurulu’nun kefil kriterleri ile ilgili ekstra esneklik sağlayabilecek bir düzenleme yaptığını kaydetti.

Akmercan şunları ifade etti:

“Yönetim Kurulu, Bankanın kaynaklarının en etkin şekilde kullanılabilmesi ve en doğru işletmelere destek verilebilme vizyonu ile talepleri değerlendirmekte ve ona göre onay vermektedir.

Bu noktada sosyal medya üzerinden kredilerin kimlere verildiğinin isim bazında açıklanması şeklinde talepler dile getirilmektedir. Ancak bu konu uluslararası kabul görmüş bankacılık kuralları açısından kredi kullanan şirketlerin bilgilerinin gizliliğinin korunması adına isim bazında açıklama yapılmasının doğru bir yaklaşım olmayacağı kanaatindeyim.

Yaşanmakta olan salgının en kısa sürede son bularak tekrardan ülkemizde yatırımların gündeme geleceği ve yeni yatırım projelerine destek verilecek ekonomik ortamın bir an önce oluşması dileğindeyim.

Banka bir taraftan işletmelere ek finansman sağlarken diğer taraftan da yine hükümetimizin almış olduğu karar paralelinde kurumdan halen kredi kullanmış ve ödemelerini düzenli yapan işletmelerin 30 Haziran 2020 tarihine kadar olan tüm taksitlerini 3’er ay ileriye öteleyerek kredi vadelerine de 3’er aylık ek süre vererek işletmelerimize bu sıkıntılı dönemde destek olma kararı almıştır.

KKTC Kalkınma Bankası ülkemiz ve ülke ekonomisi için çok önemli görevleri olan bir kurumumuzdur, bunun bilinci içerisinde görevimizi sürdürmekteyiz. Hükümetler ve görevler geçici ancak devletimiz ve kurumlar kalıcı olmak durumunda olduğundan görev süremiz boyunca projelerin finansmanında ve finansman sonrası geri ödemelerin yapılması hususunu da en titiz şekilde ele almakta ve değerlendirmekteyiz.”