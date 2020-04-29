Yeni 10 TL’ler tedavüle giriyor

Türkiye Merkez Bankası, E9 Emisyon Grubu 4. tertip 10 TL banknotların 4 Mayıs 2020 tarihinden itibaren tedavüle verileceğini açıkladı.

Türkiye Merkez Bankası’ndan E9 Emisyon Grubu 4. Tertip 10 Türk Lirası banknotların tedavüle çıkarılmasına ilişkin açıklama geldi.

Banknotların 4 Mayıs 2020 tarihinden itibaren tedavüle verileceği belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Halen tedavülde bulunan E9 Emisyon Grubu 1., 2. ve 3. tertip 10 TL banknotlara kıyasla, 4. tertip 10 TL banknotlardaki imzalar Başkan Murat Uysal ile birlikte Başkan Yardımcısı Dr. Emrah Şener’e ait olacak şekilde yeniden düzenlenmiştir. Söz konusu banknotlar, üzerindeki imzalar dışında boyutları, ön ve arka yüz kompozisyonları ile genel nitelik ve görünümleri bakımından 1., 2. ve 3. tertipleriyle tamamen aynıdır. 1., 2., 3. ve 4. tertip banknotlar birlikte tedavül edecek olup; 4. tertip 100 TL banknotlara ilişkin duyuru daha sonra yapılacaktır.”