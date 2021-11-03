Sucuoğlu: Karma oyun kaldırılması için çalışma başlatıyoruz

UBP Parti Meclisi toplantısı tamamlandı. PM’nin ardından basına bir açıklama yapan UBP Genel Başkanı Sucuoğlu, “Bizim esas mücadelemiz 9 Ocak’tan sonra tek başımıza iktidara geldiğimiz zaman başlayacaktır” ifadelerini kullandı.

Sucuoğlu, toplantının çok güzel geçtiğini de belirterek, “Heyecan dalgası artarak devam ediyor” diye konuştu.

Sucuoğlu, Parti Meclisi’nin 9 Ocak’ta yapılması planlanan seçim için oy birliği ile kendisine yetki verildiğini de açıklayarak, “Genel anlamda, ilk defa bu kadar olumlu ve güzel şeyler söylendi. Bundan sonraki sürecin nasıl gideceğini de paylaştım. Her ay mutlaka PM ile toplanacağız. Hükümet kurulduktan sonra da herkesin birbirleriyle tanışması için olanak sağlayacağız” dedi.

“Karma oyun kaldırılması için çalışma başlatıyoruz”

Karma oy hakkında da konuşan Sucuoğlu, Parti Meclisi’nin oy birliği ile karma oyun kaldırılması yönünde çalışma başlatılması yönünde olduğunu açıkladı.