Fed, politika faizini yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı

ABD Merkez Bankası (Fed), beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bırakırken, aylık 120 milyar dolarlık varlık alım programında 15 milyar dolarlık azalışa gidileceğini duyurdu.

Fed’den yapılan açıklamada, para politikasına ilişkin kararların oy birliğiyle alındığı belirtildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılamalarındaki ilerleme ve güçlü politika desteği ile ekonomik faaliyet ve istihdam göstergelerinin güçlenmeye devam ettiğine işaret edilen açıklamada, salgından en olumsuz etkilenen sektörlerin son aylarda iyileştiği ancak yaz aylarında Kovid-19 vakalarındaki artışın toparlanmalarını yavaşlattığı ifade edildi.

“Salgın ve arz-talep dengesizlikleri fiyat artışlarına katkıda bulundu”

Açıklamada, enflasyonun büyük ölçüde geçici olması beklenen faktörleri yansıtacak şekilde yükseldiği kaydedilerek, “Salgın ve ekonominin yeniden açılmasıyla ilgili arz ve talep dengesizlikleri, bazı sektörlerde önemli fiyat artışlarına katkıda bulundu” değerlendirmesine yer verildi.

Genel olarak finansal koşulların destekleyici olmaya devam ettiği yinelenen açıklamada, ekonominin gidişatının Kovid-19’un seyrine bağlı olmaya devam ettiği aktarıldı.

Açıklamada, “Aşılamada kaydedilen ilerleme ve arz kısıtlamalarının hafiflemesinin, ekonomik faaliyet ve istihdamda devam eden kazanımların yanı sıra enflasyondaki düşüşü desteklemesi bekleniyor. Ekonomik görünüme yönelik riskler devam ediyor” ifadeleri kullanıldı.

Varlık alımları bu ay sonu itibarıyla azaltılmaya başlanacak

Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) uzun vadede maksimum istihdam ve yüzde 2 enflasyon hedefini sağlamayı amaçladığı yinelenen açıklamada, bu hedeflere ulaşılana kadar para politikasının destekleyici duruşunun sürdürülmesinin beklendiği vurgulandı.

Açıklamada, federal fon oranı için hedef aralığın yüzde 0 ile 0,25 arasında tutulmasının kararlaştırıldığı bildirildi.