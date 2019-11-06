Su, vadiden sanayiye akıyor

Taşkınköy Muhtarı Derviş Dizliklioğlu, bölgedeki sorunları anlattı. Dizliklioğlu, bölgedeki altyapı sorununa dikkati çekti, yetkililere “bir an önce tedbir alın” çağrısında bulundu

Melin DOBRAN

Lefkoşa bölgesinde yağan yağmurlardan en çok nasibini alan bölge Taşkınköy.

Taşkınköy Muhtarı Derviş Dizliklioğlu, sanayi bölgesinin yağışlardan fazlasıyla etkilendiğini kaydederek, yetkililere tedbir alınması konusunda çağrıda bulundu.

Dizliklioğlu, vadiden gelen yağmur suyunun önce sanayiye, ardından da Taşkınköy’e ulaştığını söyledi.

“Büz yapılmalı”

Muhtar Dizliklioğlu, bölgedeki derenin Lefkoşa Türk Belediyesi ve muhtarlık işbirliği ile temizlendiğini söyledi.

Her yağmur yağdığında sanayi bölgesinin sular altında kaldığını ifade eden Dizliklioğlu, defalarca büz yapılması konusunu gündeme getirdiğini belirtti.

Dizliklioğlu, “Sanayi bölgesinde ve Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nda alt yapı sorunu var. Hatırlanacağı gibi 2 hafta önce 1 gecede yağan yağmur sonucu yol kapanmıştı” dedi.

“Tedbir alınmalı”

Söz konusu bölgedeki trafik ışıkları da sel baskınından dolayı bozulmuş ve sürücüler de bundan nasibini almıştı.

Dizliklioğlu, “Bu olaylardan ders çıkarılarak tedbir alınması gerektiğini düşünüyorum. Yıllardan beri söylüyorum, oraya akarla büz yapılmalıdır. Altta kablolar varmış diye olmaz dediler. Peki, ne olacak? Her yağmurda yollar, trafik ve insanlar perişan mı olacak?” diye sordu.

“Tek sorun vadi suyu”

Geçtiğimiz hafta yağan yağmurdan dolayı, Altınbaş ışıkları ile Doktoroğlu arasındaki alanın sular altında kaldığını hatırlatan Dizliklioğlu, dere açısından bir sıkıntı olmadığını kaydetti. Dizliklioğlu, tek sorunun vadiden gelen suyun Taşkınköy’e ulaşması olduğunu dile getirdi.

“Başıboş köpeklerden de şikâyet var”

Öte yandan Dizliklioğlu, bölgede çok bir sorun olmadığını ifade ederek, bazı kaldırımların tamir edilmesi gerektiğini belirtti. Dizliklioğlu, “Mahalleli başıboş köpekler konusunda çok şikâyetçidir. Bana sürekli olarak şikâyet geliyor. Belediyeyi arıyorum, onlar da barınağın dolu olduğunu söylüyor. Bu konuya da bir çare bulunmasını istiyoruz” dedi.