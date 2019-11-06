BEAL’in Lefke çıkarması

Gürsel KARAGÖZLÜ

Bülent Ecevit Anadolu Lisesi, öğrenci ve öğretmenleri bu yıl ilk inceleme etkinliğini Lefke bölgesinde yaptı.

Bülent Ecevit Anadolu Lisesi Tarih Öğretmeni Hülya Tek’in önderliğinde Lefke bölgesine bir inceleme ve kültür gezisi gerçekleştiren 9 Tm-10 TM ve 10 Science sınıfı öğrencileri, öncelikle Şehit Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel Anıtı’nı ziyaret etti, anıt önünde saygı durusunda bulundu.

Öğrenciler, daha sonra Bülent Ecevit Anadolu Lisesi’nde sürdürülen Cittaslow-Slowfood Projesi kapsamında “Erson Hocanın Organik Çiftliği”ni gezerek mekanın sahibi Nursel Ekici’den organik tarımın önemi ve sağlıklı gıdalar hakkında bilgiler aldı.

Nursel Ekici’nin el yapımı ikramlarından da tadan öğrenci ev öğretmenler, ayrıca Yeşilırmak koyunun essiz güzelliklerini görme fırsatı buldu.

Etkinliğe okul müdürü Sibel Karakaya, Bas Muavin Alev Egemen, Sorumlu Muavin Volkan Avcı ve okul öğretmeni Kıymet Hançer de katıldı.

Nursel Ekici, okullarda bu tur eğitici çalışmalar yapılmasından ve BEAL’in bu ziyaretinden çok mutlu olduğunu ve organik tarımın daha çok anlaşılması için gençlerin bilinçlenmesi gerektiğini söyledi. Okul yetkililerini ve öğretmenlerini bu etkinlikten dolayı kutladı.