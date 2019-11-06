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California’da iki cinayet zanlısı, tuvaletin tavanını delerek kaçtı

6 Kasım 2019

ABD’nin California eyaletinde iki cinayet zanlısının tuvaletin tavanında 55 santimetrelik delik açarak kaçtıkları açıklandı.

Salinas polisi, farklı cinayetlerden yargılanmayı bekleyen 21 yaşındaki Santos Samuel Fonseca ve 20 yaşındaki Jonathan Salazar’ın hapishanenin “kör noktasını” bulduklarını açıkladı.

Tuvaletin üzerindeki hava boşluğu, hapishanenin arka bahçesine çıkıyor. Bu bölümde dikenli tel bulunmuyor.

İkisi de 1,70 boyunda olan zanlıların bazı noktalarda genişliği 27 santimetreye düşen hava boşluğundan geçerken de zorlanmadıkları tahmin ediliyor.

‘Silahlı ve tehlikeli’

Pazar günü ortaya çıkan firarın ardından bölgede operasyon başlatıldı. Polis “silahlı ve tehlikeli” dediği zanlılar için 5.000 dolar ödül koydu.

Santos Samuel Fonseca ve Jonathan Salazar geçen yıl gözaltına alınmıştı.

Fonseca Haziran 2018’de dört gün arayla iki kişiyi öldürmekle suçlanıyor.

Salazar hakkında da Ekim 2017’de 20 yaşındaki bir kişiyi öldürdüğü suçlamasıyla dava açılmıştı.



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