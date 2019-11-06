Türban krizi

KTÖS ve KTOEÖS “Anayasa ve Milli Eğitim Yasası’na aykırı öğretmen ataması” yaptığı gerekçesi ile Milli Eğitim Bakanlığı ve Kamu Hizmeti Komisyonu’nu protesto etti

“ATAMAYA GÖZ YUMULDU”: Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Şener Elcil, “İslamcı yapı ve aynı uygulamalar KKTC’de de yaşanmaya başladı” dedi, Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Selma Eylem ise bakanlığın türbanlı öğretmen atanmasına göz yumduğunu ileri sürdü

Melin DOBRAN

“Anayasa ve eğitim yasasına aykırı türbanlı öğretmen atandığı ve okullarda gericiliğin, yobazlığın teşvik edildiği” gerekçesiyle Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) ve Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile Kamu Hizmeti Komisyonu önüne dün siyah çelenk bıraktı.

Sendikaların yetkilileri, atamanın “elçilik aracılığıyla yasaya aykırı olarak yapıldığını” ifade ederek atamayı protesto etti.

“Bakanlık göz yumdu”

Havadis’e özel açıklamada bulunan KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil, İslamcı yapının ve aynı uygulamaların KKTC’de de yaşanmaya başladığını belirtti.

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem ise öğretmen sendikalarının çağdaş, laik, demokratik eğitim mücadelesinin devam edeceğini vurguladı.

Eylem, ülkede öğretmen varken, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın Türkiye’den öğretmen getirilmesine ve türbanlı öğretmen atanmasına göz yumduğunu ileri sürdü.

“Açılmasına ön ayak oldular”

Şener Elcil, bütün tarikatların el birliği yaparak, çocuklarını o okula gönderme yönünde çaba içine girdiklerini söyledi.

Elcil, “’Bu kaçınılmaz bir gelecek çünkü bizde ne varsa sizde de olacak’ demişti Türkiye. Merhum İrsen Küçük, ‘öncelikle imamlarımızı biz yetiştireceğiz’ diye bir şey söylemişti. İlahiyat okulunun açılmasına ön ayak oldular. Okula öğrenci çekebilmek için adını kolej koydular” şeklinde konuştu.

“Karşı çıkış görmedik”

Okul idaresinin Milli Eğitim ve Bakanlığı’nda gibi göründüğünü ifade eden Elcil, bunun uzun süreden beri tartışma konusu olduğunu kaydetti.

Elcil, dönemin Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Mustafa Arabacıoğlu’nun “Bu okul buraya ait değil, ben kendimi burada yabancı gibi hissediyorum” şeklindeki açıklamasını hatırlattı.

Elcil, bunun çok doğru bir tespit olduğunu savundu.

Okulun açılış kurdelesini CTP kanadının kestiğini belirten Elcil, “O yüzdendir ki CTP’den ve muhalefet kesimlerden herhangi bir karşı çıkış görmedik. Görmeyeceğiz de” dedi.

“Sınavsız öğrenci alıyorlar”

Önceki hükümetteki Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit’in okulla ilgili taahhütleri olduğundan söz eden Elcil, hiçbirinin yerine getirilmediğini ifade etti.

Elcil, Özyiğit’in görevden ayrıldıktan sonra okulun statüsü ile ilgili konuşmaya başladığını söyledi. Ayrıca Elcil, UBP hükümetinin göreve geldikten sonra, önceden sınavla öğrenci alan okulun, şu an sınavsız olarak öğrenci almaya başladığını dile getirdi.

“Beyin yıkama devam ediyor”

Şener Elcil, okulda resmi öğretim saatinin dışında yurtlarda tarikatın beyin yıkama faaliyetlerinin devam ettiğini ileri sürdü. Elcil, “Bugün gelinen durumda türbanlı öğretmen meselesi, aslında bunun devamıdır. Önce alt yapıyı yarattılar, yakında da türbanlı polis, türbanlı subay, fesli polis, öğretmen ya da memur da görmeye başlayacağız. Bu aslında tarikatların Türkiye’yi yönettiğini ve ülkemizde de etkin olduklarını göstermedir” ifadelerini kullandı.

“Türkiye’yi gericilik yönetiyor”

Türkiye’de laikliğin bittiğini ileri süren KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil, Türkiye’yi artık, gericilerin yönettiğini söyledi. Elcil, “Bu bir ilktir ve bir yoklama yapıyorlar aslında. Bilindiği gibi Hala Sultan İlahiyat Koleji’nin Mütevelli Heyeti Başkanının soy ismi Kaynarca’dır. Bu türbanlı matematik öğretmeni de onun kızıdır. Kız, burada sınava giriyor ve 6. Geliyor. İtiraz süresi olduğu için itiraz ediliyor” dedi.

“TC seferber oldu”

İtirazın değerlendirildiğini anlatan Elcil, yanlış sorulduğundan dolayı kızın kadrosunun 11. Sıraya düştüğünü söyledi. Normalde 4 kişi alınacağını belirten Elcil, söz konusu kızın alınması için şu an 11 kişinin alındığını kaydetti. Elcil, Başbakan Ersin Tatar’ın, kızın neden 11. Sıraya düştüğü ile ilgili KHK’ndan açıklama istediğini söyledi. KHK’nun mektup yazıp dağıttığını ifade eden Elcil, “Bu kişiyi özel olarak göreve almak için AKP, Elçilik ve Türkiye hükümeti seferber oldu” dedi

“Tepkiye devam edeceğiz”

Şu anda türbanlı öğretmenin resmi olarak göreve alındığını dile getiren Elcil, atamasının Lapta Yavuzlar Lisesi’ne yapıldığını belirtti. KHK’nun kılık kıyafet ile ilgili bir takım kriterleri olmasına rağmen Şener Elcil, mülakatta hiçbir soru sorulmadan göreve atandığını söyledi. “Bu kapının aralanması demektir” diyen Elcil, yobazlığı kanser hücresine benzeterek, gittikçe yayılacağını kaydetti. Şener Elcil, tepki göstermeye devam edeceklerini vurguladı.

“Olay tarikatın etkin olmasıdır”

“Misakı milli dışında, Atatürk devrimlerini benimseyen, çağdaş alanda birey olma yolunda Kıbrıs Türk toplumu önemli bir yol kat etti” diyen Şener Elcil, bu başarıyı geriye götürmeyle ilgili bir süreç olduğunu söyledi. Elcil, “Bu sadece öğretmenleri ilgilendirmiyor. Toplumun, kadın örgütlerinin, insan haklarının bu konuda ses vermesi lazım. Kıbrıs Türk toplumunun laik demokrat yapısını yok edecek bir tehlike var. Olay, bir türbanlı öğretmen meselesi değil, tarikatların etkin olmasıdır” ifadelerini kullandı.