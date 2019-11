Kraliçe Elizabeth’in kürk kararı hayvan hakları savunucularını sevindirdi

İngiltere Kraliçesi Elizabeth’in 25 yıllık terzisi ve kişisel danışmanı Angela Kelly, Kraliçe’nin artık gerçek kürk yerine sahte kürkten yapılan kıyafetleri tercih edeceğini açıkladı. Buckingham Sarayı’nın da doğruladığı haber üzerine hayvan hakları savunucularından memnuniyet içeren açıklamalar geldi.

Kraliçe Elizabeth, gerçek kürk giymeyi bıraktı. Haberi, Kraliçe’nin 25 yıllık terzisi ve kişisel danışmanı Angela Kelly verdi. Kelly, Kraliçe’nin artık yapay kürk giyeceğini açıkladı.

‘The Other Side of the Coin: The Queen, the Dresser and the Wardrobe’ adında bir anı kitabı kaleme alan Kelly, Kraliçe’nin gardırobundaki değişimlerden söz ederken bu yıl gerçek kürkleri gardırobundan çıkardığını duyurdu.

Kelly kitabında, “Majesteleri, özellikle soğuk havalarda bir görüşmeye katılacaksa, 2019’dan itibaren, sıcak kalmasını sağlamak için sahte kürk kullanacaktır” ifadesini yazdı.

Kelly ayrıca 93 yaşındaki Kraliçe’nin en sevdiği giysilerinden biri olan vizon kürkünü de artık gardırobundan çıkardığını belirtti.

Buckingham Sarayı’ndan yapılan açıklamada haber doğrulanarak, “Kraliçe için yeni kıyafetler tasarlanırken gerçek kürk yerine sahte kürk kullanılacak” denildi.

Kraliçe Elizabeth’in kürk kararı, hayvan hakları aktivistlerinden de övgü aldı. Humane Society adlı hayvan hakları savunucusu örgütten yapılan açıklamada, “Majestelerini bir örnek olarak takip etmesi ve İngiltere’yi hayvan kürkü satışını yasaklayan ilk ülke haline getirmesi için İngiltere Hükümeti’ne çağrıda bulunuyoruz” denildi.

Bir başka hayvan hakları örgütü PETA da durumdan memnuniyetini dile getirerek, Kraliçe’yi koruyan askerlerin de gerçek kürkten şapka takmayı bırakmalarını istedi.

Kraliçe Elizabeth’in kürk kararının, pek çok moda tasarımcısının artık gerçek kürk kullanmayacağını açıklamasının ardından gelmesi dikkat çekti.