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Su tankeri yan devrildi: Ertosun ağır yaralı

3 Eylül 2020
Mükerrem Ertosun

Değirmenlik taş ocakları mevkiinde 15 metre yükseklikten düşen su tankeri sürücüsü Mükerrem Ertosun ağır yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre bugün saat 15:00 sıralarında, Değirmenlik taş ocakları mevkiinde, Mükerrem Ertosun (E-53), yönetimindeki 06 AP 5420 plakalı su tankeri ile Karayollarına ait şantiyeden taş ocaklarına giden toprak yol üzerinde, doğu istikametinden batı istikametine doğru seyrettiği sırada bankete düşmesi sonucu yaklaşık 15 metre yükseklikten sol yan kısmı üzerine devrilmiştir.

Olayda ağır yaralanan tanker sürücüsü Ertosun kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından yoğun bakım servisinde müşahede altına alınmıştır.Polisin  olayla ilgili soruşturması devam etmektedir.


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