Dafne Güzellik Merkezi: Test sonuçları negatif

Şüpheli bir vaka sebebiyle kapatılan Dafne Güzellik Merkezi, çalışanlara yapılan test sonuçlarının negatif olduğunu açıkladı.

Dafne Güzellik Merkezi yaptığı açıklamada tedbir amaçlı karantina sürecinin devam edeceği bildirildi.

Açıklama şöyle;

“Çalışanlarımıza karantina merkezinde yapılan bugünkü test sonuçları negatif çıkmıştır. Karantina surecimiz tedbir amaçlı devam edecektir. Pozitif çalışanımızın da karantina otelinde gözlem sureci devam etmektedir. Surecin en başından itibaren sizinle her gelişmeyi sayfamız üzerinden paylaştık, lütfen bu konuyla ilgili konuşulan, dayanağı olmayan bilgilere itibar etmeyiniz. Gelişmeleri sizinle paylaşmaya devam edeceğiz. Sağlıklı günler dileriz.”