Su birikintisi kazaya sebep oldu

Lefkoşa- Girne Anayolu’nda dün aynı noktada iki farklı kaza meydana geldi

Polis Basın Subaylığının verdiği bilgiye dün Lefkoşa- Girne Anayolu’nda meydana gelen her iki kaza araçların su birikintisi içine süratli girmeleri sonucu direksiyon hakimiyetlerini kaybetmeleri neticesinde oldu.

Polisten yapılan açıklamaya göre iki kaza şu şekilde meydana geldi:

Trafik Kazası (1): Lefkoşa – Girne Anayolu birincisi kilometresi üzerinde, dün, saat 16:10 sıralarında, Emine Yarımsakallı (K-29), yönetimindeki PM 874 plakalı araç ile Girne istikametine doğru seyrettiği sırada sola meyilli viraja geldiği zaman yağmur nedeniyle yol içerisinde oluşan su birikitisine girdiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıkıp beton sete çarpmıştır. Kaza sonucu hafif şekilde yaralanan araç sürücüsü kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alınmıştır.

Trafik Kazası (2Lefkoşa – Girne Anayolu birincisi kilometresi üzerinde, dün, saat 17:00 sıralarında, Kirill IVANOV (E-22), yönetimindeki NH 419 plakalı araç ile Girne istikametine doğru sağ şerit içerisinde seyrettiği sırada, sola meyilli viraja geldiği zaman yağmur nedeniyle yol içerisinde oluşan su birikitisine girdiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek kontrolsüzce sola kaydığı sırada o esnada sol şerit içerisinde aynı istikamete seyreden Hasan Yalçın (E-43), yönetimindeki PU 862 plakalı araca çarpmıştır. Çarpmanın etkisiyle her iki araç yolun solundan çıkarak durmuştur. Kaza sonucu hafif şekilde yaralanan PU 862 plakalı araç sürücüsü Hasan Yalçın ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Sait Yazıcı (E-54) kaldırıldıkları Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavilerinin ardından müşahede altına alınmışlardır.