Kıbrıs

Quasem uyuşturucudan yargılanacak

23 Şubat 2019
talal sami

Evrim KAMALI

Lefkoşa’da evinde mahkeme emriyle yapılan aramada 4 gram hintkeneviri ile 7 adet uyuşturucu hap bulunan zanlı Talal Sami Talal Qasem, dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede ifade veren polis memuru Ozan Özder, zanlı Talal Sami Talal Qasem’in 19 Şubat’ta 20.45’te evinde yapılan aramada 4 gram hintkeneviri ile 7 adet uyuşturucu içerdiğine inanılan hap bulunarak, emare alındığını belirtti.

Polis memuru Ozan Özder, zanlının gönüllü ifade verdiğini ve suçunu kabul ettiğini söyledi. Özder, zanlının uyuşturucu maddeleri 13 Şubat’ta Mağusa’dan satın aldığının belirlendiğini kaydetti.

Özder, Ürdün uyruklu olan üniversite öğrencisinin mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Yargıç Cenkay İnan, zanlının yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, haftada bir gün polise ispat-ı vücutta bulunması, 10 bin TL nakdi teminat yatırması halinde tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

 

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