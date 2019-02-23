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Guseynova tutuksuz yargılanacak

23 Şubat 2019
Hırsızlık

Lefkoşa’da çalıştıkları mağazanın deposundan bin 106 adet kıyafet ve ayakkabı çaldığı gerekçesiyle tutuklanan  Joshgun Tachdurdyyev ve Nyzam Abdyyev  ve “hırsızlık mal kabulünden suçlanan” Zarina Guseynova hakkında soruşturma sürüyor

Evrim KAMALI

Lefkoşa’da bir mağazada çalışan ve bir yıllık süreçte  bin 106 parça kıyafet ve ayakkabı çaldığı gerekçesiyle tutuklanan zanlılar dün mahkemeye çıkarıldı.

 

Mahkemede ifade  veren polis memuru Aygün Karagil, 2018 Lefkoşa’da Mehmet Akif Caddesi’nde faaliyet gösteren bir mağazada çalışan zanlılar Joshgun Tachdurdyyev ve Nyzam Abdyyev’in ile 2019 tarihleri arasında işyerinin depo kısmında bulunan bin 106 adet muhtelif konfeksiyon malzemelerini çaldıklarını anlattı.

Karagil, 19 Şubat’ta zanlıların evinin arandığını ve çalınan 789 adet konfeksiyon malzelemelerinin bulunarak emare alındığını kaydetti.

Soruşturmanın devam ettiğini ve aranan emareler olduğunu söyleyen Karagil, zanlıların 7 gün daha tutuklu kalmasını talep etti. Karagil, hırsızlık mal kabulü suçuyla tutuklanan zanlı Zarina Guseynova’nın ise mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

 

Yargıç Cenkay İnan, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için iki zanlının 7 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.

İnan, zanlı Zarina Guseynova’nın ise yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, haftada bir gün polise ispat-ı vücutta bulunması, 2 bin TL nakdi teminat yatırması ve iki kefilin 50 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması halinde tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

 

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