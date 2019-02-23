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Türksev teminatla serbest kaldı

23 Şubat 2019
Merve Türksev

Kullandığı arabayla Lefkoşa’da Kemal Aksay Caddesi’nde yolun karşısına geçmeye çalışan yaya Shahlo Bekenova’ya çarpan Merve Türksev, aleyhindeki soruşturma tamamlandı

 

Evrim KAMALI

Lefkoşa’da Kemal Aksay Caddesi’nde arabası ile yolu karşıdan karşıya yaya geçmeye çalışan Shahlo Bekenova’ya çarparak ağır şekilde yaralanmasına sebeb olan zanlı Merve Türksev dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede ifade veren polis memuru İnanç Çoktan, olayla ilgili bulguları aktardı. Çoktan,  15 Şubat’ta, saat 19.50 sıralarında, Lefkoşa’da Kemal Aksay Caddesi’nde 27 yaşındaki zanlı Merve Türksev’in  NS 911 plakalı arabası ile yolu karşıdan karşıya yaya olarak geçmeye çalışan Türkmenistan uyruklu 26 yaşındaki kadın Shahlo Bekenova’ya çarptığını söyledi.

 

Bekenova yoğun bakımdan çıktı

Polis olay sonucu ağır şekilde yaralanan yaya Shahlo Bekenova’nın kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde müşahede altına alındığını ve  önceki gün yoğun bakımdan çıktığını  mahkemeye aktardı.

Çoktan, Bekenova’nın kısmen hayati tehlikeyi atlattığını belirtti. Polis memuru Çoktan, zanlının çalışma izinli olduğunu söyleyerek, mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Yargıç Cenkay İnan, zanlının yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, haftada bir gün polise ispat-ı vücutta bulunması, 5 bin TL nakdi teminat yatırması ve bir kefilin 50 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması halinde tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

 

 

 

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