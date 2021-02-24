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Sterlin yeniden 10 TL’nin üzerinde

24 Şubat 2021
dolar ani yükseldi





Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 7,14 seviyesini test etti. Sterlin ise yeniden 10 TL’nin üzerinde…

Dün, en düşük 7,0035, en yüksek 7,01040 seviyelerini gören dolar/TL, günü bir önceki kapanışın yüzde 1,2 üzerinde 7,1057’den tamamladı. 9.98 seviyelerinde dünü kapatan Sterlin bu sabah 10 TL’nin üzerine çıktı.

Dolar/TL, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.15 itibarıyla bir önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 7,1271’den işlem görüyor.

Analistler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) parasal aktarım mekanizmasının etkinliğinin artırılması amacıyla zorunlu karşılık oranlarını Türk lirası yükümlülükler için 200 baz puan artırdığını anımsatarak, bunun Türk lirasının maliyetini artıracağını kaydetti.

Bugün Türkiye’de veri gündeminin sakin olduğunu belirten analistler, yurt dışında ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın Senato’da yapacağı sunumun yanı sıra ABD’de yeni konut satışları verisinin takip edileceğini bildirdi.

AlışSatışYüksekDüşükDeğişim
USD – Amerikan Doları7,12227,12677,14837,0712%0,3011:31
EUR – Euro8,67158,67908,69328,5921%0,4911:32
GBP – İngiliz Sterlini10,111510,118810,147610,0193%0,8411:32
CHF – İsviçre Frangı7,86277,87867,90247,7993%0,3911:32
CAD – Kanada Doları5,66615,66905,65605,6740%0,4011:31





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24 Şubat 2021


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