DÜDÜK SESİ

Belki tanınmamış bir bölge olmak daha iyidir!

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Mehmet Moreket, hükümetin halktan “Medine dilencisi gibi” para dilendiğini söyledi.

Doğrusu “gibisi” fazla; Medine dilencileri nasıl olur bilmiyorum ama bir zamanlar Ayasofya Camii’nin önünde dilenciler vardı.

Dilencilik yapan bu insanları özellikle bayram sabahlarında görmek mümkündü.

Herkes gönlünden geçeni çıkarır verirdi dilencilere…

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Medine dilenciliği belki daha vahim bir dilenciliktir ki sevgili kardeşim Moreket bunu kullanmayı tercih etmiştir…

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“Besleme” denince küplere biniyoruz; böyle yönetimlerin elinde değil beseleme, çok doğru bir tespitle “Medine dilencisi” olunur ve yetkililerin bir Ankara ziyaretinde yüzlerine karşı “şimdi sizin kamu maaş bekler” gibi sözlerin sarf edilmesine neden olursunuz…

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Belki de tanınmamış bir bölge olmak, tanınmış olmaktan daha iyidir özellikle bu salgın döneminde.

Maaşlar, şunlar bunlar bir yana, sağdan soldan aşı dilenerek, kim bilir kısa bir dönemde bütün nüfusunu bir tamam aşılayan “ülke” olup çıkıvereceğiz.

“Beseleme” ya da “Medine dilencisi” durumunda aşılamayı tamamlamak yöneticilerin başarısı mı olacak?

…

2003’te aya çıkacaklarında, bir koltuk da beselemelere ayırmayı ihmal etmeyeceklerdir herhalde.

“Anavatan”ımızdır yapar.

Da aya kim çıkacak?

…

“Medine dilencisi” ne demek?

Medine, Hz. Peygamberin kabrinin olduğu şehir.

Dilenci, “Israrlı bir biçimde ve arsızca bir şeyi isteyen kimse. Geçimini dilenerek sağlayan kimse.”

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Ha cami avlusunda dileniyoruz, ha Ankara kapılarında…

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Bir yerlerde yanlışlık olmalı.

Neden nüfusu çoğunlukla Türk ve Müslüman olan yerlerde ekonomi geridir?

Neden sürekli bir didişme halinde, kavga halinde, bölük pörçük olma halindedirler?

Yanlışlık nerededir?

Soylarından mı gelir desek çok aşırıya kaçmış oluruz.

Dini inançlarından mı desek, pek yerinde olmaz.

Peki yanlışlık nerede?

Bunlar da diğer ileri ülke insanları gibi kafa taşımıyorlar mı?

Diğer ileri ülkelerin dini, soyu sopu yok mu?

Neden bunlar demokraside, insan haklarında, hukukta, özgürlük anlayışlarında geridirler?

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Hangi partinin veya partilerin hükümette olduklarını bilmiyorum.

Kimin başbakan, kimlerin bakan olduğunu da bilmiyorum.

İlgilenmediğimden.

Ama Cumhurbaşkanı ahbabım olduğu için onu biliyorum…

…

Moreket “Medine dilencisi” deyince irkildim doğrusu.

Bugünden tezi yok memleketi yönetenleri tanımaya çalışacağım.

Galiba Başbakan Osman Gezer’dir, çünkü bir düdük sesi duydum…