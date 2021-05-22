Cuma gününe 11,9000 seviyelerinden başlayan Sterlin haftayı 11.9479 TL seviyesinde kapattı.

Cuma gününe 11,9000 seviyelerinden başlayan Sterlin, saat 23:54 itibarıyla %0,32 artışla 11,9479 liradan işlem gördü.

Dün en düşük 11,8665, en yüksek 11,9259 seviyelerini gören İngiliz Sterlini, günü 11,9187 seviyesinde kapattı. İngiliz Sterlini, 28.04.2021 tarihinde 11,3237 ile son bir ayın en düşük, 14.05.2021 tarihinde ise 11,9667 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 İngiliz Sterlini 11,9479 TL‘ye karşılık gelmektedir.

Dolar da yükseldi

Amerikan Doları kuru, saat 23:54 itibarıyla %0,56 artışla 8,4277 liradan işlem gördü. Dün en düşük 8,3596, en yüksek 8,4183 seviyelerini gören Amerikan Doları, günü 8,4154 seviyesinde kapattı. Amerikan Doları, 29.04.2021 tarihinde 8,1390 ile son bir ayın en düşük, 13.05.2021 tarihinde ise 8,5125 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Amerikan Doları 8,4277 TL‘ye karşılık gelmektedir.