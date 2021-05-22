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Sıcaklık iç kesimlerde 29 derece dolaylarında olacak
Hava sıcaklıkları bugün iç kesimlerde 29, kıyılarda ise 25 derece dolaylarında olacak.
Alçak basınç sistemi ile sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak olan yurdumuzda bugün hava parçalı, zamanla az bulutlu ve açık geçecek..
Rüzgar; Kuzey ve Batı’dan orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli ve fırtınamsı esecek..
Hava sıcaklıkları iç kesimlerde 29, kıyılarda ise 25 derece dolaylarında olacak.
|Tarih :
|21.05.2021
|Saat :
|17:57
|Başlangıç Tarihi :
|21.05.2021 saati :21 : 00 (L)
|Bitiş Tarihi :
|22.05.2021 saati :19 : 00 (L)
|Sıra No :
|30
|Başlık :
|FIRTINAMSI RÜZGAR BEKLENİYOR!
|Açıklama :
|BÖLGEMİZ DENİZLERİNDEN BATI TAURUS’TA KUZEY VE BATI YÖNLERDEN ESMEKTE OLAN RÜZGARIN ZAMANLA KUVVETLENEREK “7” KUVVETİNDE VE “FIRTINAMSI RÜZGAR” ŞEKLİNDE ESMESİ BEKLENMEKTEDİR.