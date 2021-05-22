Sıcaklık iç kesimlerde 29 derece dolaylarında olacak

Hava sıcaklıkları bugün iç kesimlerde 29, kıyılarda ise 25 derece dolaylarında olacak.

Alçak basınç sistemi ile sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak olan yurdumuzda bugün hava parçalı, zamanla az bulutlu ve açık geçecek..

Rüzgar; Kuzey ve Batı’dan orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli ve fırtınamsı esecek..

Hava sıcaklıkları iç kesimlerde 29, kıyılarda ise 25 derece dolaylarında olacak.