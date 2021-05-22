Surlariçi gençlerinden oluşan yeni hentbol takımı kuruluyor

Lefkoşa Surlariçi gençlerinden oluşan yeni hentbol takımı için ilk adım Yiğitler Burcu parkında atıldı.

Organizatör Umut Madenoğlu 19 Mayıs Gençlik ve Spor bayramı vesilesiyle spora ilgi duyan Surlariçi gençleri ile Yiğitler Burcu parkında bir araya geldi.

Gençlerin enerjisi ve heyecanı gözlerinden okunduğunu belirten Umut Madenoğlu “yaşadığımız dönemi, toplumu güzelleştirmek ve yeni nesli olumlu yöne teşvik etmek sporla yaşama bağlamak bizlerin elindedir” dedi.

Gençlerle sıfırdan başlayarak profesyonel Hentbolcu olacakları bir yolculuğa çıktıklarını belirten Madenoğlu amaçlarının gençleri sevdikleri hayal ettikleri sporla buluşturmak olduğunu söyledi.

Madenoğlu ülkedeki profesyonel hentbol sporcularından bu organizasyona destek vermelerini de istedi.

Oluşturulan genç grupların spor eğitimine destek vermek isteyen ülke sporcularının 0 548 837 81 10 numaralı telefondan iletişim kurabilecekleri bildirildi.