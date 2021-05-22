10 kişi sokağa çıkma yasağını ihlal etti

Polis denetimleri sonucu 10 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edildi.

Polis Basın Subaylığı tarafından yapılan açıklamaya göre sokağa çıkma yasağı kapsamında; 21-22.05.2021 tarihleri arasında, ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu; toplam 10 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği, bir iş yeri işletmecisinin ise müşterilerine iki adet nargileyi kullanmalarına müsaade ettiği tespit edilmiştir.

Bahse konu şahıslar ve iş yeri işletmecisi aleyhinde yasal işlem başlatılmıştır.