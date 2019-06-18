Sterlin, Dolar ve Euro düşüşe geçti

Dolar/TL, haber ve veri akışının yoğun olduğu haftanın ilk gününde iki yönlü dalgalansa da günü aşağı yönlü hareketle 5.87’den kapamıştı. 18 haziran sabahı kurdaki düşüş trendi sürüyor.

Fed başta olmak üzere dünya genelinde merkez bankalarının politika toplantıları izlenirken, içeride sanayi üretimi verisi ve ABD ile ilişkiler öne çıkıyor.

Uzmanlar Moody’s’in Türkiye’nin kredi notunu indirmesinden sonra haftanın ilk işlem gününde borsada aşağı yönlü bir hareket beklerken, endeks beklentilere zıt hareket etti. Borsa İstanbul, artan jeopolitik risklere, S-400 meselesine ve yeni İstanbul seçimlerine çok az bir zaman kalmasına rağmen Cuma günü gelen tepki alımlarını güçlendirerek dün günü yükselişle tamamladı.

Gün içi işlemlerde:

– dolar en düşük 5.8225 lira ve en yüksek 5.8788 lirayı gördükten sonra, 5.87 – 5.88 lira aralığında,

– euro en düşük 6.5241 lira ve en yüksek 6.6095 lirayı gördükten sonra, 6.59 – 6.60 lira aralığında,

– sterlin en düşük 7.2991 lira ve en yüksek 7.3732 lirayı gördükten sonra 7.35 – 7.36 lira aralığında işlem görüyor.