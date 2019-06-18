FutbolSpor

200 bin sterlin!

18 Haziran 2019

Gönyeli kalecisi Kemal’ı transfer etmek isteyen Cihangir istenilen bonservis bedelini duyunca şok oldu

 

ŞAKA MI GERÇEK Mİ?

Cihangir, Gönyeli kalecisi Kemal Bağbal’ı transfer etmek için başkan Ömer Arabacıoğlu’nu aradı. Başkan Arabacıoğlu’nun “Kemal Gönyeli’nin her şeyidir. Onun almak isteyen 200 bin sterlin verecek” dediği iddia edildi

 

Futbolda transfer piyasasındaki dudak uçuklatan rakamlara bir yenisi daha eklendi. Her geçen gün yeni bir transfer haberi yayınlanan futbolda bugüne kadar duyulan en yüksek rakam ise Gönyeli’den geldi.

Gönyeli’de bir yandan 5 aylık maaşlarını alamayan futbolcuların isyanını dinlerken, bir yandan ise transfer olmak isteyen futbolculara çıkarılan zorlukların bilgisi geliyor.

Gönyeli’de geçtiğimiz sezon iyi bir performans sergileyen kaleci Kemal Bağbal takımdan ayrılmak isteyen futbolculardan biri. Merit Alsancak Yeşilova ve Cihangir’in talip olduğu kaleci Kemal için istenilen bonservis bedeli transferi imkansız kılıyor.

 

200 BİN STERLİN

Gönyeli kalecisi Kemal’a ilk teklifi Merit Alsancak Yeşilova takımı yaptı. Yeşil-beyazlı kulübün “Kemal satılık değildir” cevabı alması ile transfer gerçekleşmedi.

Kemal’ı isteyen ve transfer teklifi yapan bir başka kulüp ise Cihangir oldu. Cihangir’in aldığı cevap ise bugüne kadar duyulmayan bir şey oldu. Cihangir kulübü yöneticilerinin başkan Ömer Arabacıoğlu’na ulaştığı ve Kemal’ı istediğini söylediği başkanın ise “Kemal Gönyeli’nin her şeyidir. Onu almak isteyen 200 bin sterlin verecek” cevabı verdiği öğrenildi.

Kemal için istenildiği söylenen 200 bin İngiliz Sterlininin karşılığı günümüzde yaklaşık olarak 1.6 Trilyon Türk Lirası ediyor.

 

 

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