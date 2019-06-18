Şahali: Süt fiyatları zaruri olarak artıyor

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay başkanlığında toplandı.

Genel Kurul’da ilk önce bilgiye sunuşlara yer verildi. Bazı komitelerin başkan ve başkan vekillerinde değişikliğe gidildi.

Bu kapsamda, Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı’nın Sayıştay Komitesi’nin başkan ve başkan seçimine ilişkin tezkeresi Genel Kurul’da okutulup bilgiye sunuldu. Buna göre, Sayıştay Komitesi Başkanı CTP milletvekili Salahi Şahiner, Başkan Vekili HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu oldu.

Cumhuriyet Meclisi Bakşkanlığı’nın Girne-Lefkoşa anayolunda meydana gelen sel felaketinin oluşum nedenleri ve sonucunda yaşanan can kayıplarıyla ilgili yol ve trafik güvenliği konusunda ihmalin olup olmadığıyla ilgili Meclis Araştırma Komitesi’nin Başkan ve Başkan Vekili seçimine ilişkin tezkeresi de okutulup bilgiye sunuldu.

Buna göre, ilgili komitenin Başkanı UBP Milletvekili Özdemir Berova, Başkan Vekili CTP milletvekili Fikri Toros oldu.

Genel Kurul’da daha sonra güncel konuşmalara yer verildi. İlk güncel konuşmayı CTP Milletvekili Erkut Şahali, “Mali Disiplin ve Hükümetin Bu Konudaki Tavrı”konusunda yaptı.

Şahali, 900 milyonluk bir bütçe açığı öngörüsünün söz konusu olduğuna işaret ederek, çok hassas davranılması gerektiğini belirtti.

Süt fiyatlarının zaruri olarak arttırdığını ifade eden Şahali, bu gelişmenin bütçeye etkilerini irdeledi.