Sri Lanka Güzellik yarışmasında taç skandalı

Sri Lanka’da düzenlenen güzellik yarışmasında Pushpika De Silva 1’inci olmasının ardından yarışmanın 2019 kazananı olan Caroline Jurie, Silva’nın tacını başından alarak 2’inci olan yarışmacıya taktı.

BAŞINDAN ZORLA ALINDI

Sri Lanka’nın başkenti Kolombo’da 4 Nisan’da düzenlenen ve Dünya Güzellik Yarışması’nda Sri Lanka’yı temsil edecek güzelin seçileceği yarışmada büyük bir skandal yaşandı. Yarışmada birinci olan ve Bayan Sri Lanka unvanını kazanan Pushpika De Silva’nın tacı, yarışmanın 2019 kazananı Caroline Jurie tarafından başından zorla alındı.

GÖZYAŞLARIYLA SAHNEYE TERK ETTİ

Jurie, sahneye çıkarak Silva’nın boşanmış olduğunu iddia ederek, Silva’nın tacını ikinci olan güzele taktı. Yaşanan olay karşısında donup kalan Silva, gözyaşları içinde sahneyi terk etti. Jurie ise, “Boşanmış kadınlar güzellik kraliçesi tacı verilemez. Kurallara aykırıdır” ifadelerini kullandı.