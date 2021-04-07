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Brezilya’da bir günde 4 bini aşkın can kaybı

7 Nisan 2021
Brezilya'da Covid-19





Brezilya’da Covid-19 sebebiyle bir günde ilk kez 4 binden fazla kişi hayatını kaybetti





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7 Nisan 2021


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