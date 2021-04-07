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Corona virüse yakalan her üç kişiden birinin ‘psikolojisi bozuldu’

7 Nisan 2021
covid-19 psikolojik





Araştırmaya göre Covid-19 görülen her üç kişiden biri psikolojik ya da nörolojik rahatsızlık yaşıyor





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7 Nisan 2021


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