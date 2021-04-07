Corona virüse yakalan her üç kişiden birinin ‘psikolojisi bozuldu’

Ara\u015ft\u0131rmaya g\u00f6re Covid-19 g\u00f6r\u00fclen her\u00a0\u00fc\u00e7 ki\u015fiden biri psikolojik ya da n\u00f6rolojik rahats\u0131zl\u0131k ya\u015f\u0131yor\r\nYeni tip corona vir\u00fcse (Covid-19) yakalanan her\u00a0\u00fc\u00e7 ki\u015fiden birinin psikolojik ya da n\u00f6rolojik rahats\u0131zl\u0131k ya\u015fad\u0131\u011f\u0131 ortaya \u00e7\u0131kt\u0131.\r\n\r\nLancet Psychiatry t\u0131p dergisinde yay\u0131mlanan ve ABD'den 236 bin ki\u015finin incelendi\u011fi ara\u015ft\u0131rmaya g\u00f6re, Covid-19'a yakalananlar\u0131n y\u00fczde 34'\u00fcnde enfekte olduktan sonraki alt\u0131 ay i\u00e7inde n\u00f6rolojik ya da psikolojik rahats\u0131zl\u0131k tespit edildi.\r\n\r\nHastalar\u0131n y\u00fczde 17'sinde yayg\u0131n bi\u00e7imde "anksiyete" g\u00f6r\u00fcl\u00fcrken, y\u00fczde 14'\u00fcne "duygudurum bozuklu\u011fu" te\u015fhisi kondu.\r\n\r\nCovid-19 y\u00fcz\u00fcnden hastaneye kald\u0131r\u0131lanlarda ise n\u00f6rolojik etkilere daha fazla rastland\u0131.\r\n\r\n\r\n\r\nCovid-19'a rastlanan her 50 ki\u015fiden birinde ise beynin kan damarlar\u0131nda daralma ya da t\u0131kanma sonucu kan ak\u0131\u015f\u0131ndaki azalma nedeniyle "iskemik inmesi" g\u00f6r\u00fcld\u00fc.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n