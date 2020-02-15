Dünya

Srebrenitsa’da kimliği belirlenemeyen 82 kurban toprağa verilecek

15 Şubat 2020

Bosna’daki savaşta en az 8 bin 372 Boşnak sivilin katledildiği Srebrenitsa Soykırımı’nda öldürülen ancak aradan 25 yıl geçmesine rağmen kimlik tespiti yapılamayan 82 kurban, bu yıl toprağa verilecek.

Avrupa’da 2. Dünya Savaşı’nın ardından yaşanan en büyük insanlık trajedisi olarak kabul edilen soykırımda, hayatlarını kaybedenlerin defnedildiği Potoçari Anıt Mezarlığı’nda 11 Temmuz’da düzenlenecek anma töreninin ardından, bu yıl ilk defa kimliği belirsiz kurbanlar da defnedilecek.

Bosna Hersek Kayıp Kişiler Enstitüsünden Amor Masovic, ailelerin onayının alınması durumunda bu yıl toprağa verilecek kurban sayısının 200’e ulaşacağını söyledi.

Bazı kurbanların kimliğinin belirlenemediğini anımsatan Masovic, “Kimliği belirlenemeyen 82 kurbanımız var. Aralarında 19 yıl önce bulduklarımız da var ancak DNA’ları soykırımdan sağ kurtulmayı başaran Srebrenitsalılarla eşleşmediği için yıllarca ceset torbalarında bekletiliyorlar.” ifadelerini kullandı.

“Srebrenitsa soykırımının yaklaşık bin 200 kurbanı hala kayıp”

Masovic, kurbanların kimliklerinin belirlenememesinin iki nedeni olabileceğine işaret ederek, “Bunlardan biri, bulunan cesetlerin Srebrenitsalı olmayan kurbanlara ait olması. Diğeri ise bu kurbanların, yakın akrabalarının olmaması olabilir.” yorumunda bulundu.

Kurbanların bu yıl Bosna Hersek Savcılığının belirleyeceği geçici mezar taşlarıyla toprağa verilebileceğini belirten Masovic, “Bunun, ceset torbalarında bekletilmelerinden daha insani ve medeni olacağını düşünüyoruz.” dedi.

Masovic, kimliği belirsiz kurbanların kimliklerinin, toprağa verildikten sonra da araştırılacağının altını çizerek, Bosna Hersek’te tespit edilen toplu mezarlarda, kimi zaman 200’ün üzerinde kurbanın cesedine rastlamanın mümkün olduğunu söyledi.

Yaklaşık 28 yıldır savaş kurbanlarının gömüldüğü toplu mezarlarla ilgili çalışmalar yapan Masovic, Srebrenitsa Soykırımı’nın yaklaşık bin 200 kurbanının hala kayıp olduğunu vurguladı.

En az 8 bin 372 sivil Boşnak, hunharca katledilmişti

Savaş suçlusu Sırp komutan Ratko Mladic emrindeki Sırp birliklerin, 11 Temmuz 1995’te ülkenin doğusundaki Srebrenitsa şehrine girmesinin ardından başlayan soykırımda, birkaç gün içinde en az 8 bin 372 sivil Boşnak hunharca katledilmiş, bedenleri farklı toplu mezarlara gömülmüştü.

Geçen yıl yapılan törenin ardından anıt mezarlıktaki kurbanların sayısı 6 bin 643’e ulaşırken, aradan 25 yıl geçmesine rağmen binin üzerinde soykırım kurbanının cesedine ise hala ulaşılamadı.




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