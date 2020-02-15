Erdoğan: “Bir sondaj, iki sondaj, üç sondaj çıktığı andan itibaren ‘tamam’”

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan ziyaretinden yurda dönüşünde uçakta gazetecilere açıklamalarda bulunup, soruları yanıtladı.

Uçakta yer alan NTV Genel Yayın Yönetmeni Nermin Yurteri, canlı yayında Erdoğan’ın mesajlarını aktardı.

Erdoğan açıklamalarında Doğu Akdeniz’deki gelişmelere de değindi.

DOĞU AKDENİZ’DEKİ GELİŞMELER

Doğu Akdeniz’deki sondaj ve arama faaliyetlerindeki son duruma ilişkin soruyu da yanıtlayan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu konudaki tutumlarının belli olduğunu ve orada bir değişikliğin söz konusu olmadığını bildirdi.

Bunun da en önemli göstergesinin yaptıkları anlaşma olduğuna vurgu yapan Erdoğan, “Şu anda iki sondaj gemimiz varken, tuttuk bir de üçüncü bir sondaj gemisi daha aldık. Şimdi bizim 3 sondaj gemimiz iki de sismik araştırma gemimiz var” bilgisini paylaştı.

“Biz kendi sondaj gemilerimizle, kendi sismik araştırma gemilerimizle burada yoğun bir çalışmanın içerisine girelim” dediklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:

“Hatta gerekirse yanımıza uluslararası camiadan da birilerinin gelmesine karar verirsek, yanımıza şirket almak mümkün. Bunları Serrac ile de görüştük. Tabii bu işler kolay işler değil, maliyeti çok çok yüksek işler. Bir sondaj, iki sondaj, üç sondaj. Çıkmaz, çıkmaz, çıkmaz, ondan sonra bir tanesinde de çıktığı andan itibaren de ‘Tamam’ dersin. Mesela bizim Karadeniz’de araştırmalar yaptılar ve yaptıkları araştırmalarda, 200 milyon doları aşkın yatırım yaptılar ama netice alamadılar. Anlaşmamıza göre biz onlara para vermeyeceğiz, onlar çıkartırlarsa yarı yarıya bölüşecektik. Çıkartamadılar, biz de onları uğurladık. Bu sadece kuru bir petrol arama olayı değildir. Bu olayın asıl önemli olan yanı, siz siyasi olarak da orada varsınız, askeri olarak da varsınız. Siz bu bölgede adeta burayı kontrol eden bir ülke konumundasınız. Bu bakımdan çok önemli. Bundan sonraki süreçte de aynen buradaki durumu koruyacağız. Biz zaten Akdeniz’de en uzun kıyı kenarı çizgisine sahip olan ülkeyiz.”

Mustafa Kemal Atatürk’ün “Ordular ilk hedefiniz Akdeniz’dir, ileri” dediğini anımsatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Burada bir mana var. Bunun üzerinde durmak lazım” ifadesini kullandı.

“ABD’nin sahadaki politikalarından kaynaklanan durumu da düzeltmesi halinde işimiz daha da kolay olacaktır” ifadesini kullanan Erdoğan, “Fakat tabii ilginç olan şu, Hafter’i davet ediyorlar. Bu adam, Libya’yı 11 kez bombalayan adam değil mi? Şimdi de Macron çağırıyor Hafter’i. Hafter de güle oynaya oraya gidiyor. Yani bunları anlamak mümkün değil. Bunları hakikaten hem halkımıza hem dünyaya anlatmamız lazım” açıklamasını yaptı.