“Spor Zamanı”nın ilk konuğu Orhun Mevlit olacak

Koronavirüs nedeniye sokağa çıkma yasağının olduğu dönemde “Covid-19’da Spor” programları ile web tv üzerinden canlı yayınlarla çeşitli programlar yapan Havadis Spor Müdürü Ahmet Özsoy, “SPOR ZAMANI” isimli yeni programa başlıyor.

Programın ilk konuğu KKTC Basketbol Federasyonu’na başkanı adayı olduğunu açıklayan Orhun Mevlit olacak. Mevlit, yarın saat 15.00’da Havadis Web TV-Kıbrıs Objektif ortak canlı yayınında “SPOR ZAMANI” programının konuğu oluyor.

Havadis Spor Müdürü Ahmet Özsoy’un konuğu olacak olan Orhun Mevlit Havadis Gazetesi ile Kıbrıs Objektif facebook sayfalarından ortak yayınlanacak “SPOR ZAMANI” canlı yayınında görüşlerini açıklayacak ve soruları yanıtlayacak. Saat 15.00’da başlayacak olan canlı yayında soru ve görüşlerinizi Orhun Mevlit’e yöneltebilirsiniz.