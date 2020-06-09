Türkiye’de 145 bine yakın kişi koronavirüsü yendi

Türkiye’de son 24 saatte 993 yeni vaka tespit edildi, 18 kişi hayatını kaybetti. İyileşenlerin sayısı ise 3 bin 218 artarak 144 bin 598’e yükseldi.
TC Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın Twitter’dan paylaştığı, “Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu”nun güncel verilerine göre, bugün 37 bin 225 test yapıldı. Bu kapsamda 993 kişiye Covid-19 tanısı konuldu.
Son 24 saatte iyileşen hasta sayımızın üçte biri kadar yeni hastamız var. Tanı konup, yatırılan hastalarımız sebebiyle yoğun bakım ve solunum desteğine ihtiyaç arttı. Virüsün etkisinin zayıfladığını gösteren bilimsel bir veri yok. “Normal” olan, tedbirdir. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/KBs3McPCWl
— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 9, 2020