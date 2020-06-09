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Türkiye’de 145 bine yakın kişi koronavirüsü yendi

9 Haziran 2020
Türkiye vaka


Türkiye’de son 24 saatte 993 yeni vaka tespit edildi, 18 kişi hayatını kaybetti. İyileşenlerin sayısı ise 3 bin 218 artarak 144 bin 598’e yükseldi.

TC Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın Twitter’dan paylaştığı, “Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu”nun güncel verilerine göre, bugün 37 bin 225 test yapıldı. Bu kapsamda 993 kişiye Covid-19 tanısı konuldu.


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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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