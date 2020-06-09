Salon sporları, yüzme havuzu ve motor sporlarına iyi haber

Ülkemizde koronavirüs salgını nedeniyle 12 Mart’ta ara verilen salon sporları (Hentbol-Basketbol-Voleybol), yüzme ve motorsporları yarın Sağlık Bakanlığında yapılacak toplantıda bir araya gelecek.

Sağlık Bakanlığında yarın saat 14.30da başlayacak toplantıda Sağlık Bakanı Dr.Ali Pilli, Spor Dairesi idarecileri ve ilgili federasyon başkanları ile görüşecek ve açılım için beklenen haberi verecek.

Bakan Pilli, Spor Dairesi ile istişare içerisinde alınan karar çerçevesinde Pazartesi itibarı ile salon sporları, yüzme havuzu ve motorsporları branşlarının da serbest olacağını açıklayacak.