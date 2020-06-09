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Hentbolda gözler federasyonun kararında

Hentbolda koronavirüs sonrası yarım kalan liglerin nasıl devam etmesi yönünde federasyon kulüplerin görüşünü aldı

9 Haziran 2020
KKTC Hentbol Federasyonu


KKTC Hentbol Federasyonu bugün üye kulüplerle bir araya geldi. Spor Yazarları Derneği merkez lokalinde toplantı salonunda buluşan hentbol kulüpleri ile federasyon yöneticileri koronavirüs sonrası hentbolun nasıl devam etmesi konusunu görüştü.

Federasyon Başkanı Bahadır Ayhan’ın çağrısı ile bir araya gelen hentbol kulüplerinden toplantıya katılanlar, UKÜ, GG, Esentepe Efsane, Serdarlı, YDÜ, Yükseliş, DİGEM, Şahlanpor, Esentepe Salon Sporları, Anafartalar takım temsilcileri oldu.

Federasyon Başkanı Bahadır Ayhan’ın açılış konuşması ile başlayan toplantıda Asbaşkan Yener Sarp ve Genel Sekreter Ediz Arıkan kulüplere açıklamalar yaparak konu başlıklarını okuyup kulüplerden görüş talep etti.

Kulüplerin bir kısmı federasyonun karar alıp bu kararları görüşmenin daha yararlı olacağı görüşünü belirtirken bazı kulüpler liglerin devamı konusundaki düşüncelerini aktardılar.

Hentbol Federasyonu Başkanı Bahadır Ayhan, Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Deniz Dana’dan 15 Haziran’da salon sporlarının açılmasının beklendiği görüşü aldığını ve kulüplerden gelen görüşler de dikkate alınarak resmi açıklama sonrası kendilerinin de nihai kararı vereceklerini belirtti.

Hentbol Federasyonu’nun 2020 Devlet katkısını halen almamasının yarattığı sıkıntıların da görüşüldüğü toplantıda kulüpler de maddi sorunlarını ve gelecek planlaması konusundaki sıkıntılarını da paylaştılar.


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