56 işçiye ülkeye giriş izni

KKTC Karayolu Master Planı kapsamında devam eden ve yapılacak yollarda çalıştırılmak üzere 54 kişinin ülkeye girişi için izin verildi.

KKTC Karayolu Master Planı kapsamında devam eden ve yapılacak yolların koordinasyonu, kontrolü ve denetimi hizmetlerinin yerine getirilmesi için TC Karayolları Genel Müdürlüğü Kıbrıs İşleri Koordinatörlüğü’nde görevli 2 kişinin, Taşyapı İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş.’de görevli 34 kişinin ve Proyap İnşaat A.Ş.’de görevli 20 kişinin, PCR testlerini yaptırmaları ve 14 gün karantinada kalmaları koşuluyla KKTC’ye girişine izin verildi.