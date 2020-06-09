Kıbrıs

56 işçiye ülkeye giriş izni

9 Haziran 2020
girişi için izin verildi


KKTC Karayolu Master Planı kapsamında devam eden ve yapılacak yollarda çalıştırılmak üzere 54 kişinin ülkeye girişi için izin verildi.

KKTC Karayolu Master Planı kapsamında devam eden ve yapılacak yolların koordinasyonu, kontrolü ve denetimi hizmetlerinin yerine getirilmesi için TC Karayolları Genel Müdürlüğü Kıbrıs İşleri Koordinatörlüğü’nde görevli 2 kişinin, Taşyapı İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş.’de görevli 34 kişinin ve Proyap İnşaat A.Ş.’de görevli 20 kişinin, PCR testlerini yaptırmaları ve 14 gün karantinada kalmaları koşuluyla KKTC’ye girişine izin verildi.


Etiketler

Benzer Haberler

Photo of Kar-İş eyleme devam ediyor

Kar-İş eyleme devam ediyor

9 Haziran 2020
Photo of Akıncı: Ciddiyetten uzak bir çalışma

Akıncı: Ciddiyetten uzak bir çalışma

9 Haziran 2020
Photo of ‘Hacamatcı’ Akcan’a 3 gün tutukluluk verildi

‘Hacamatcı’ Akcan’a 3 gün tutukluluk verildi

9 Haziran 2020
Photo of Sadrazam, Uluslararası Arşivcilik Haftası nedeniyle mesaj yayınladı

Sadrazam, Uluslararası Arşivcilik Haftası nedeniyle mesaj yayınladı

9 Haziran 2020
Photo of Atakan, Girne Batı Çevre Yolu çalışmalarını yerinde inceledi

Atakan, Girne Batı Çevre Yolu çalışmalarını yerinde inceledi

9 Haziran 2020
Photo of Hızal: Topluma karşı yapılan büyük bir yanlış

Hızal: Topluma karşı yapılan büyük bir yanlış

9 Haziran 2020
Photo of Atakan: Duyuru yapılmadan bilet almayın

Atakan: Duyuru yapılmadan bilet almayın

9 Haziran 2020
Photo of KITSAB: Başbakan Tatar’la uzlaşı sağladık

KITSAB: Başbakan Tatar’la uzlaşı sağladık

9 Haziran 2020
Photo of Tatar, Kıbrıs Türk Mücahitler Derneği’ni ziyaret etti

Tatar, Kıbrıs Türk Mücahitler Derneği’ni ziyaret etti

9 Haziran 2020
Photo of KTSO: Acilen harekete geçilmeli

KTSO: Acilen harekete geçilmeli

9 Haziran 2020
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı