Kıbrıs

KTAMS’ta görev değişikliği

9 Haziran 2020
Devrim Barçın


Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası’nın (KTAMS) Genel Sekreterlik ve Yönetim Kurulu üyeliği görevini ifa eden Devrim Barçın’ın genel sekreterlik ve yönetim kurulu üyeliğinden ayrıldığı belirtildi.

Sendika Başkanı Güven Bengihan yaptığı yazılı açıklamada, Barçın’ın uzun süredir yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle bu süreçte birebir alanda olamayacağı için görevlerinden affını istediğini, Yürütme Kurulu’nun yaptığı yeni görevlendirmeyle sendikanın Genel Sekreterliği’ne Serman Yiğit’in getirildiğini duyurdu.


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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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