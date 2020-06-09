Güneyde 2 yeni pozitif vaka!

Kıbrıs Rum Sağlık Bakanlığı’ndan az önce yapılan açıklamada, bugün adaya dönüş yapan kişilere yapılan 484 testten 2 yeni pozitif vakaya rastlandığı ifade edildi.

Bugün saat 18:00 da yapılan basın duyurusunda yeni vayaka rastlanmadığı ifade edilmesinin ardından yeni basın duyurusunda bulunan Kıbrıs Rum Sağlık Bakanlığı, adaya İngiltere’den dönüş yapan kişilere yapılan 484 tessten yeni 2 pozitif vakaya rastlandığı kaydedildi.

Kıbrıs’ın güneyinde bugün toplamda 906 test yapılırken toplam pozitif vaka sayısının 972’e ulaştığı bildirildi.