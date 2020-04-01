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Spor paketlerini iptal etmeyen Digiturk’e büyük tepki

Çerkez: Abonelerimizden haksız kazanç elde etmek niyetinde olamayız

1 Nisan 2020

Türkiye ve dünyadaki tüm liglerin ve spor müsabakalarının, Kovid-19 salgını sebebiyle durdurulması üzerine, birçok vatandaş, dijital platformlarda bulunan spor paketi üyeliklerini iptal etmek istedi.

Dijital yayın platformu olan Dıgıturk Kıbrıs’taki, spor paketi üyeliklerini iptal etmek isteyen vatandaşlara ise , ‘taahhüt’ hatırlatması yapılarak, iptalin ancak taahhüt farkının ödenmesiyle mümkün olabileceği söylendi.

Çerkez: Abonelerimizden haksız kazanç elde etmek niyetinde olamayız

Konuyla ilgili Havadis’e konuşan, Digiturk’ün KKTC Yetkili Bayisi Digitech İletişim Ltd. Direktörü Günay Çerkez, bir haftadır konunun Digiturk’ün Türkiye yetkilileriyle görüşüldüğünü söyledi.

Bu hafta bitmeden, durumla ilgili, Türkiye’deki ana şirketten bir yönlendirme beklediklerini belirten Çerkez, kendilerinin de bir bayi konumunda olduğunu, ana şirket bir karar üretmeden hareket edemeyeceklerini söyledi.

Çerkez, “Mantık tabi ki abonenin rahatsızlığını haklı gösteriyor. Biz de hiçbir zaman, abonelerimizden haksız bir gelir ve kar yapmak niyetinde olamayız” dedi.

“Türkiye Futbol Federasyonu’yla görüşülüyor”

Digitech İletişim olarak, tek başlarına bir karar üretmelerinin mümkün olmadığını vurgulayan Çerkez, kendilerinin de bir bayi olduğunu ve ana şirkete ödeme taahhütleri bulunduğunu belirtti.

Çerkez, “Onların karar verebilmesi lazım. Ama aklın yolu birdir. Nasıl bir çare modeli bulacaklar bilemiyorum. Sonuçta bu durum, abonenin kendi isteğiyle ben bu hizmeti istemem demesi değil. Ana şirket hizmeti veremiyor. Ama bunun da sebebi kendisine bağlı değil” dedi.

Digiturk ana şirketinin, Türkiye Futbol Federasyonu’yla da görüşme halinde olduğunu kaydeden Çerkez, şirketin, federasyona yıllık 500 milyon $ değerinde bir ödeme taahhüdünün olduğunu hatırlattı.

Çerkez, “Bu durumda, fedarasyonun da Digiturk’ten vazgeçmesi lazım” dedi.



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