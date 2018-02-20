Spor Dairesi Müdürlüğü’ne Alkan Değirmencioğlu

Spor Dairesi Müdürlüğü görevine Alkan Değirmencioğlu getirildi. Değirmencioğlu görevi Hüseyin Cahitoğlu’ndan devraldı.

Spor Dairesi Müdürlüğü görevine atanan Alkan Değirmencioğlu, Hüseyin Cahitoğlu’ndan görevi devraldı. Spor Dairesi’nde gerçekleştirilen devir teslim töreninde Hüseyin Cahitoğlu’ndan görevi devralan Değirmencioğlu görevine resmen başlamış oldu. 2011 -2015 yılları arasında Daire Müdürlüğü yapan Hüseyin Cahitoğlu, sorasında ise yine 2016-2018 yılları arasında Spor Dairesi Müdürlüğünü yürütürken, görevi Alkan Değirmencioğlu’na devretti. Görevi teslim eden Hüseyin Cahitoğlu yaptığı konuşmada Değirmencioğlu’na yeni görevinde başarılar dilerken, Alkan Değirmencioğlu da katkılarından dolayı Cahitoğlu’na teşekkür etti.