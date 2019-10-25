Spehar:Çözüm tüm Kıbrıslılar’ın ama en çok da gençlerin yararına

Birleşmiş Milletler Anayasasının yürürlüğe girişi ve BM’nin kuruluş yıldönümü vesilesiyle

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel temsilcisi Elizabeth Spehar dün akşam “BM Günü”

resepsiyonu verdi. Ara bölgede bulunan Ledra Palas Otel’de saat 19:00’da başlayan

resepsiyona Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos

Anastasiadis de katıldı.

Resepsiyonda BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar bir

konuşma yaptı. Müzakerelerle ilgili ana sorumluluğu taşıyan liderlerin referans

kavramlarını tamamlama ve müzakerelere dönmeye yönelik çabalarını iki katına

çıkarmaları gerektiğini belirten Spehar, çözümün tüm “Kıbrıslılar”ın ama en çok da

gençlerin yararına olduğunu vurguladı.

Spehar’ın ardından sosyal çalışmalar yürüten Kıbrıslı Türk ve Rum geçler Burak Berk

Doluay ile Andromachi Sophokleus konuşarak geleceğe dair umut, arzu ve gayelerini

aktardılar.

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar, dün akşamki

konuşmasında, 1945 yılında kurulan BM’nin çatısı altında on yıllar boyunca süren iş

birliğinin gelecek yıl 75. yılına ulaşacağını kaydetti ve BM Genel Sekreteri’nin gelecek yılki

BM kutlamalarında “Ortak sorunlar, ortak çözümler” temasının göz önünde tutulmasını

istediğini söyledi

Akıncı ve Anastasiadis’i selamlayan Spehar, “Bu temayı belki hep birlikte nazarı dikkate

alabiliriz” dedi.

Genel Sekreter’in 75. yıl kutlamaları için bu temayı seçme nedeninin kendisi için gizem

içermediğini dile getiren Spehar, hükümetler arası iş birliği, dayanışma, ortak yarar için

birlikte hareket kavramlarının hala denemeye tabi tutulduğunu gördüklerini söyledi.

Spehar, her ülkenin olayları kendi tarafına çekmesinin günümüzün en büyük problemlerini

çözmeye olanak sağlamayacağını belirtti.

Spehar, BM’nin yapısı, üye sayısı, işleyişi ve yürüttüğü çalışmalarla ilgili bilgiler de verdi.

BM’nin Kıbrıs’taki barış sürecine katkısının önemli olduğunu vurgulayan Spehar, UNFICYP

(Kıbrıs’taki Barış Gücü) kurulduğunda BM’nin 19 yaşında olduğunu belirtti ve Genel

Sekreter’in İyi Niyet Misyonu yanı sıra BM ailesi içinde faaliyet yürüten BM Mülteciler

Komiserliği, BM Gelişim Programı, Kayıp Şahıslar Komitesi, Uluslararası Göç

Organizasyonu’nun çalışmalarından bahsetti.

Akşamki kutlamanın, Crans Montana Konferansı’ndan bu yana gerçekleştirilen 3. BM

Günü kutlaması olduğunu kaydeden Spehar, müzakeresiz geçen yıllarda “Kıbrıslılar”ın

hala gelecekleriyle ilgili belirsizlik ve endişeyle yüz yüze olduklarını söyledi.

“Kıbrıs Türk ve Rum toplumları tehlikeye atılan şeyi iyi görüyor mu?” şeklinde bir soru

yönelten Spehar, daha barışçıl ortak bir gelecek kurmaları için Liderlere yeterli desteğin

verilip verilmediğini ve uluslararası topluluğun sürece gerekli dayanışma ve desteği

vermeye hazır olup olmadığını da sordu.

Müzakerelerin durduğu bu zaman zarfında dünyanın durmadığı gerçeğinin kabul edilmesi

gerektiğini dile getiren Spehar, adada, adanın etrafında ve dünyada önemli neticeler

doğuran değişiklikler meydana geldiğini kaydetti

Liderlerin hala karşılıklı kabul edilebilir bir anlaşmaya ulaşma fırsatı bulunduğunu ifade

eden Spehar, “Ama bunu açıklamaya ve kendi taraarında bunu ilerletmeye hazır olmaları

gerekecek. BM, Genel Sekreter de dahil olmak üzere kendi payına düşeni yapmaya

hazırdır, tüm taraarın bunu yapması gerekecek” diye konuştu.

Spehar müzakereler durmuş olsa da 2019 yılı içerisinde olumlu şeyler de yaşandığını

kaydederek, müzakerelerin tekrar başlamasına yönelik girişimler yapıldığını ve bu

çabaların ilerlemekte olduğunu belirtti. Spehar, önemli güven artırıcı önlemler

uygulandığını da dile getirdi ve elektrik ağlarının bağlanması ile cep telefonlarının 2

tarafta da çalışabilirliğinin sağlanmasını örnek olarak verdi.

Karşılıklı kabul edilebilir bir çözümü destekleyen sivil toplumun 2019 yılında ses verdiğini,

Kıbrıs sorunuyla ilgili tüm taraarının çözüm isteklerini ifade ettiklerini söyleyen Spehar,

Teknik Komitelerin de “Kıbrıslılar”ın günlük hayatlarını kolaylaştırmak amacıyla kültürel

miras, çevre, sağlık, insani konular, suçlar, karşılıklı geçişler, cinsiyet eşitliği gibi konularda

istikrarlı bir şekilde çalışmalar yaptığını kaydetti.

Spehar, “İmagine” gönüllü barış kültürü eğitim programını örnek gösterdi ve iki toplumdan

3665 öğrenci ile 397 öğretmenin bu programa katıldığını anlattı.

“BM 100 yaşında olduğunda, 2045 yılında, Kıbrıs’ı nerede görmek istiyoruz” şeklinde bir

soru soran Spehar, bugün alınan kararların bu sorunun cevabını belirleyebileceğini dile

getirdi.

Liderler, ilgili tüm taraar ve “Kıbrıslılar”ın adanın geleceğini belirleme rolü olduğunu

kaydeden Spehar, anketlere göre çözüme ulaşılacağı ve taraarın bir birine inancının

adada düşük olduğunu söyledi.

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar, son zamanlarda adanın

her iki tarafında da müzakereleri yeniden başlatacak bir anlaşmaya ulaşacağına dair

umutlar taşıyan insanların yanı sıra müzakerelerin kopmuş olmasının ne gibi neticeler

getireceğinden endişesiz insanlar da görüldüğünü dile getirdi.

Adanın bir tarafından diğer tarafına geçişlerle, 2 toplumdan insanların işbirliğinin az ama

düzenli rakamlarla arttığını da kaydeden Spehar, bunun adayı birleştirecek sürdürülebilir

bir çözümü destekleyici ve gerekli bir unsur olduğunu belirtti.

Müzakerelerle ilgili ana sorumluluğu taşıyan liderlerin referans kavramlarını tamamlama

ve müzakerelere dönmeye yönelik çabalarını iki katına çıkarmaları gerektiğini belirten

Spehar, çözümün tüm “Kıbrıslılar”ın ama en çok da gençlerin yararına olduğunu vurguladı