Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 18-20 Ekim 2019 tarihleri arasında oynanan K-Pet Süper Lig, K-Pet 1.Lig, U21 Ligleri ve U17 Ligi ile ilgili olarak toplandı. Av. Gizem Bahri Soydan başkanlığında toplanan Disiplin Kurulu söz konusu tarihler arasında oynanan karşılaşmalarla ilgili olarak disiplin cezalarını görüştü.

Karşıyaka Antrenörü Halil Arıkhan’a 23 ay ceza

Futbol Federasyonu Disiplin Kurulu, K-Pet 1.Lig 6’ıncı haftasında Karşıyaka ile Yalova takımları arasında oynanan maçta, Karşıyaka Antrenörü Halil Arıkhan’ın yardımcı hakem Mehmet Volkan Çelik’e tekme atarak darp etmesi ve maçın yarıda kalmasına sebebiyet verdiği olaylarla ilgili gelen rapor ışığında Halil Arıkhan’a 23 ay hak mahrumiyeti cezası vermeyi oy birliği ile kararlaştırdı.

Disiplin kurulunun konu kararı hakkındaki açıklaması şöyle:

“19/10/2019 tarihinde Karşıyaka Ergin Şahdur Stadında Karşıyaka– Yalova maçında gerçekleşen olaylar nedeniyle Kurulumuza sevk edilmiş olan Karşıyaka antrenörü Halil Arıkhan’ın kırmızı kart sonrası, Yardımcı Hakem Mehmet Volkan Çelik’e tekme atarak bacaklarının arasına (Kasıklarına) şiddetli bir şekilde vurması nedeniyle KTFF Disiplin Talimatının 41 ve 44 maddelerinden sevk edildiği ancak sevk konusu fiilin öncesinde de 1. Yardımcı Hakem Mehmet Volkan Çelik’i iteklemek suretiyle darp ettiği ve yine ayni kişiye karşı onur kırıcı sözler sarf ettiği KTFF Disiplin Talimatı Md 35/1’c kapsamında ihlal teşkil ettiği bu olayla ilgili olarak maçtan ihraç edildiği ve olayın gerçekleşme şekli ve vahameti dikkate alındığında her iki olayın birbirinden ayrı değerlendirilmesi gerektiği hususunda bulguda bulunuruz. İlk olayın gerçekleşme şekli ve kırmızı kartla ihraç edilen Halil Arıkhan’ın fiillerine şiddetini artırarak devam ettiği de göz önünde bulundurulduğunda, bu tarz hareket tarzına karşı futbolun değerini düşürme niteliği de taşıdığından caydırıcılığın ön planda tutulması gerektiğine vurgu yaparız. Hal böyle iken, KTFF Disiplin Talimatı 35/1’in ihlalinden dolayı ; 41/1 c’nin ihlalinden dolayı ve 44/2’nin ihlalinden dolayı, KTFF Disiplin Talimatı Md 90’ı da dikkate alarak toplam 23 ay hak mahrumiyeti cezası verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.”

Toplantıda aşağıdaki kararlar alındı;

1 MAÇ:

İsmail Sancar (Vadili)

Farouk Dadzıe (Yenicami)

Hüseyin Taşçı (Gençlik Gücü )

Muhsin Gürün (Çetinkaya)

Mustafa Nuri Damlar (Göçmenköy)

Mustafa Gök (Maraş)

Eray Ergin (Esentepe)

Göksel Soyer (Lapta)

Bayram Dağgül (Karşıyaka)

Beşir Ndıaye (Yonpaş Dumlupınar)

Osman Erdoğan (Esentepe)

Berkan Keleş (Karşıyaka)

Oğuzhan Yaraşık (Mesarya)

2 MAÇ

Yusuf Altınbaş (Yalova)

3 MAÇ

Koray Gülçiçek (Düzkaya)

Muzaffer Khan (Mağusa Türk Gücü)

Tahir Sovukoluk (Karşıyaka)

Muhammet Savaşçı (Karşıyaka)

Arda Gece (Mağusa Türk Gücü)

Gazi Çıra (Mağusa Türk Gücü)

Buğra Gökalp (Yeniboğaziçi)

4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR

Sabri Çiftçioğlu (Mormenekşe)

Edip Menekşe (Karşıyaka)

Berat Kurtay (Dörtyol)

YÖNETİCİ CEZASI

1 Maç

Enver Karakaya (Mağusa Türk Gücü)