BasketbolSpor

Çetinkaya potadan çekildi!

25 Ekim 2019

“MAALESEF ÇEKİLİYORUZ”

Çetinkaya Kulübü Başkanı Bülent Dizdarlı, Havadis’e yaptığı açıklamada, “Maalesef basketboldan çekiliyoruz. Sponsorlar destek vermekten vazgeçti. Futbol takımına para bulamıyorum. Vaziyet kötü” açıklamasını yaptı

 

Tonguç KOTAK

 Çetinkaya 7 yıl aradan sonra döndüğü basketboldan çekilme kararı aldı.

Bu sezon yeniden basketbola dönme kararı alan ve aylardır da koç Kadri Alagöz ile oluşturulan takım, Futbol takımının kötü gitmesi ve maddi sıkıntılar nedeniyle yönetim kararıyla ligden çekildi.

 

Başkan, Havadis’e açıkladı

Çetinkaya Kulübü Başkanı Bülent Dizdarlı, Havadis’e yaptığı açıklamada , “Maalesef Basketboldan çekiliyoruz. Sponsorlar destek vermekten vazgeçti. Futbol takımına para bulamıyorum. Vaziyet kötü” açıklamasını yaptı.

Yönetimin almış olduğu karar sonrası Dizdarlı, “tüm yönetim sadece futbol takımı ve alt yapı ile ilgilenecek. Karar bu” dedi.

 

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