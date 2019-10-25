Hentbolda tarihi turnuva Özbekistan’ın

Hentbol Cumhuriyet Kupası dün akşam oynanan son maçlarla tamamlandı

Hentbol Federasyonu tarafından bu yıl ilk kez gerçekleştirilen Cumhuriyet Kupası Özbekistan’ın şampiyonluğu ile sona erdi. 18 yaş altı milli takımlar düzeyinde gerçekleşen turnuvada; KKTC, Türkiye, Kosova ve Özbekistan U18 erkek milli takımları mücadele etti.

Tek devreli lig usulüne göre yapılan mücadelelerin son gününde dün YDÜ RA 25 Salonunda çekişmeli maçlar oynandı.

KKTC U18 MİLLİLERİMİZ ÜÇÜNCÜ

Cumhuriyet Kupası son günün ilk maçında KKTC ile Kosova U18 takımları karşı karşıya geldi. İlk devresi 16-13 U18 milli takımımızın üstünlüğünde tamamlanan maçta Kosova U18’leri ikinci devre maça ağırlığını koydu ve skora denge geldi, ancak U18 millilerimiz mücadeleyi 28-27 kazanarak turnuvayı üçüncü bitirdi.

ÖZBEKİSTAN GOL AVERAJIYLA

Turnuvanın son maçında Türkiye U18 millileri ile Özbekistan U18 millileri nefes kestiler. Baştan sona çekişmeli ve çok süratli hentbolun izlendiği karşılaşmanın ilk devresi 18-16 Özbekistan üstünlüğünde biterken Türkiye U18 millileri son saniyelerde beraberliği yakaladı ve karşılaşma 30-30 sona erdi. Türkiye ile eşit puanda turnuvayı bitiren Özbekistan U18’leri 1 gol averajıyla şampiyonluğa ulaştı.

Turnuva sonunda takımlara kupa ve madalyaları Spor Dairesi Müdürü Mehmet Özbilgehan, Federasyon Başkanı Bahadır Ayhan ve konuk ülke takım yöneticileri tarafından verildi.