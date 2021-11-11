SpaceX uzaya 4 astronot gönderdi

ABD'li uzay meki\u011fi ve roket \u00fcreticisi SpaceX, Uluslararas\u0131 Uzay \u0130stasyonunda (UU\u0130) yakla\u015f\u0131k 6 ayl\u0131k g\u00f6rev i\u00e7in 4 astronotu ta\u015f\u0131yan uzay arac\u0131n\u0131 f\u0131rlatt\u0131.\r\nUlusal Havac\u0131l\u0131k ve\u00a0Uzay\u00a0Ajans\u0131n\u0131n (NASA) Florida'daki Kennedy Uzay Merkezinden "Crew-3" ad\u0131yla ger\u00e7ekle\u015ftirilen u\u00e7u\u015fta, 3 Amerikal\u0131 ve 1 Alman'dan olu\u015fan yeni astronot ekibi yer ald\u0131.\r\n\r\nNASA astronotlar\u0131 Raja Chari, Tom Marshburn ve Kayla Barron ile Avrupa Uzay Ajans\u0131ndan Alman as\u0131ll\u0131 Matthias Maurer'den olu\u015fan yeni ekip, d\u00fcnya y\u00f6r\u00fcngesindeki uzay istasyonunda 6 ayl\u0131k laboratuvar \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131 ger\u00e7ekle\u015ftirecek.\r\n\u0130nternetten canl\u0131 yay\u0131mlad\u0131\u011f\u0131 "Crew-3" u\u00e7u\u015fuyla NASA i\u00e7in 3, toplamda 5. kez uzaya insan ta\u015f\u0131yan SpaceX'in, "Falcon 9" roketiyle f\u0131rlat\u0131lan kaps\u00fcldeki m\u00fcrettebat\u0131, 24 saatten daha az s\u00fcrede UU\u0130'ye ula\u015ft\u0131rmas\u0131 bekleniyor.\r\n\r\n\r\n\r\nSpaceX'in NASA'n\u0131n bir \u00f6nceki ekibini ta\u015f\u0131yan kaps\u00fcl\u00fc, pazartesi Florida a\u00e7\u0131klar\u0131ndaki Meksika K\u00f6rfezi'ne g\u00fcvenli \u015fekilde inmi\u015fti.\r\n\r\n\r\nKaps\u00fclde ya\u015fanan tuvalet sorunu nedeniyle 4 astronotun, 8 saatlik ini\u015f yolculu\u011funda bebek bezi kullanmak zorunda kald\u0131\u011f\u0131 bildirilmi\u015fti.\r\n\r\n\r\n