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SpaceX uzaya 4 astronot gönderdi

11 Kasım 2021
ABD'li uzay mekiği ve roket üreticisi SpaceX, Uluslararası Uzay İstasyonunda (UUİ) yaklaşık 6 aylık görev için 4 astronotu taşıyan uzay aracını fırlattı.





ABD’li uzay mekiği ve roket üreticisi SpaceX, Uluslararası Uzay İstasyonunda (UUİ) yaklaşık 6 aylık görev için 4 astronotu taşıyan uzay aracını fırlattı.





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11 Kasım 2021


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